Cupa Cartierelor la futsal

Trei echipe au sărit de 100 de goluri marcate

FC Palas, Global Systems „Mircea cel Bătrân” și Alma Soveja nu numai că au câștigat meciurile din etapa a noua a Cupei Cartierelor, competiție de fotbal în sală desfășurată în Constanța, la Complexul Sportiv Eden, dar au și depășit borna „100” în ce privește golurile marcate. Liderul FC Palas a realizat scorul etapei, „mitraliind” lanterna roșie FC 95 Tomis Nord din toate pozițiile. „A fost o etapă spectaculoasă, cu foarte multe goluri. S-a mers pe cartea atacului, echipele jucând deschis și având multe reușite spectaculoase”, s-au bucurat organizatorii întrecerii din bd. Aurel Vlaicu. Rezultatele etapei a noua: Detectors Piața Griviței - ISU Capitol 15-8, Real Poarta 6 - Global Systems „Mircea cel Bătrân” 9-11, Sterk Medgidia - Boss Km 4-5 0-3 (neprezentare), Gepa Tomis III - Servany Cumpăna 14-7, Alma Soveja - FC Făgetului 19-7, FC 95 Tomis Nord - FC Palas 2-26. Cartier Far a stat. Clasament 1. FC Palas 9 9 0 0 109-31 27 2. Global Systems 7 7 0 0 102-45 21 3. Detectors 8 6 0 2 70-53 18 4. ISU Capitol 8 5 1 2 86-72 16 5. Alma Soveja 8 5 0 3 104-49 15 6. Real Poarta 6 8 4 0 4 80-69 12 7. Cartier Far 8 4 0 4 61-67 12 8. Gepa Tomis III 8 3 1 4 75-60 10 9. Boss Km 4-5 7 3 0 4 38-37 9 10. FC Făgetului 9 3 0 6 88-112 9 11. Cumpăna 9 2 0 7 68-110 6 12. Medgidia 7 0 0 7 32-92 0 13. Tomis Nord 8 0 0 8 34-160 0 Etapa viitoare: sâmbătă, 6 februarie: FC Palas - Global Systems „Mircea cel Bătrân” (orele 17 - 18), Boss Km 4-5 - Detectors Piața Griviței (18 - 19), Real Poarta 6 - Cartier Far (19 - 20); duminică, 7 februarie: Gepa Tomis III - Sterk Medgidia (17 - 18), Alma Soveja - Servany Cumpăna (18 - 19), FC 95 Tomis Nord - ISU Capitol (19 - 20). FC Făgetului stă.