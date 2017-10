La Atena, Campionatele Balcanice de natație pentru juniori

Trei „delfini” pentru Acropole

Înotătorii constănțeni Mihaela Oprescu, Ioana Popa și Bogdan Vartan au fost incluși în echipa ce va reprezenta România la Campionatele Balcanice de natație pentru juniori, care vor avea loc, în zilele de 11 și 12 august, la Atena (Grecia). În vârstă de 15 ani, Mihaela Oprescu are dublă legitimare, Palatul Copiilor - CS Farul, și provine din grupa antrenată de profesoara Veronica Macovei. Cum bazinul de la Constanța este închis pentru reparații capitale, Mihaela s-a pregătit, în ultimele luni, în Centrul Olimpic de la Brăila, sub comanda Laurei Sachelarie. Sportiva va concura în probele de 100 m, 200 m, 400 m și 800 m liber. Tot pentru România și Palatul Copiilor - CS Farul va înota și Bogdan Vartan (17 ani; antrenor, prof. Eugenia Alexe). Asemenea colegei sale Mihaela Oprescu, Bogdan s-a antrenat, din primăvară, la Brăila, iar la Balcaniadă, speră să câștige o medalie în finala probei de 1.500 m liber. În ceea ce o privește pe Ioana Popa (16 ani; antrenor, prof. Angelica Covic), sportiva de la LPS Pitești - CS Farul se va prezenta la startul a nu mai puțin de patru probe individuale: 100 m, 200 m bras, 100 m fluture și 200 m mixt. Constănțenii fac parte și din ștafetele tricolore 4X100 m, 4X200 m liber (M. Oprescu și I. Popa), 4X100 m mixt (I. Popa) și 4X200 m mixt (B. Vartan). Per total, România va deplasa la Campionatele Balcanice din capitala Greciei 18 înotători, însoțiți de patru tehnicieni. S-a „sufocat" la Europene Ioana Popa n-a avut o evoluție tocmai fericită la Cam-pionatele Europene juniori, competiție organizată, recent, la Anvers (Belgia). Ea a concurat în probele de 50 m spate și 100 m bras, dar nu a reușit să depășească seriile calificatorii.