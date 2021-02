Trei atleţi români, medaliaţi cu aur la Open-ul de sală de la Belgrad

Ultima repetiție înaintea Campionatului European de atletism în sală de la Torun (5-7 martie) a fost una extrem de reușită pentru tricolori, care au reușit să-şi câștige probele la care au luat startul.



Andrea Miklos, al cincilea succes al anului





Andrea Miklos (21 de ani) a câștigat a cincea cursă din acest an. După succesele de la Viena, București, Gent și Istanbul, atleta antrenată de Magdolna Kanizsay s-a impus și la Belgrad în proba de 400 m, cu timpul de 52,54 secunde.



„A fost o cursă bună, sunt mulțumită de rezultat. Această cursă a fost ultima înainte de Europene. A fost un test foarte bun pentru ceea ce va urma. Aștept cu nerăbdare Europenele de la Torun și sper la un rezultat bun acolo”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federației Române de Atletism, Andrea Miklos.



Anamaria Nesteriuc, același timp ca și la Istanbul





Evoluții constant bune în acest sezon de sală are și Anamaria Nesteriuc, care a reușit să se impună și la Belgrad, în proba de 60 m garduri. Sportiva pregătită de Doinița Nesteriuc a terminat cursa cu timpul de 8,19 secunde, la fel ca și la Campionatul Balcanic de la Istanbul, din 20 februarie, când a cucerit medalia de aur.



„Am avut un start prost, dar am revenit pe a doua parte a cursei și am reușit să câștig. Per total, sunt mulțumită de rezultat. A fost o verificare bună înainte de concursul de obiectiv din acest sezon - Campionatul European”, a declarat Anamaria Nesteriuc.



„Un rezultat de moral înainte de Europene!”





Robert Parge merge și el foarte bine în 2021. Sportivul antrenoarei Magdolna Kanizsay s-a impus în proba de 400 m de la Belgrad, cu 47,39 secunde, al doilea cel mai bun timp al său din acest an.



„Mă bucur pentru această victorie. Mi-am luat o oarecare revanşă după seria pierdută la Campionatul Balcanic, când am alergat cu aceeași concurenți. Este un rezultat bun, de moral, fiind ultima competiție înainte de Campionatul European de la Torun. Aştept cu nerăbdare concursul din Polonia, care cred că va fi unul pe cinste”, a declarat Robert Parge.





Reamintim faptul că, anul viitor, tot la Belgrad, vor avea loc întrecerile Campionatelor Mondiale de atletism în sală pentru seniori.





Serbia Open Indoor Meeting, puternică reuniune atletică în sală desfăşurată, miercuri seară, la Belgrad, a reunit la start sportivi de mare valoare din Europa, printre care și trei români: Andrea Miklos (400 m), Anamaria Nesteriuc (60 m garduri) și Robert Parge (400 m).