Selecționerul Victor Pițurcă dă vina pe arbitraj:

„Trefoloni ne-a refuzat un penalty clar“

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, la conferința de presă de după meci, că arbitrul Matteo Trefoloni a dezavantajat echipa României. „Am avut un penalty foarte clar, la Marius Niculae, dar Trefoloni s-a făcut că nu vede. Modul în care a condus meciul mi se pare inacceptabil. Nu am vorbit niciodată de arbitraj, dar acum mi-a dat de gândit. Sârbii nu primeau cartonașe, iar noi imediat le luam”, a spus tehnicianul român. Pițurcă a spus că șansele de calificare la CM 2010 s-au diminuat, dar nu exclude apariția unor surprize până la finalul partidelor din preliminarii. „Băieții au jucat bine, multă vreme adversarul a fost masat în careu, dar, atunci când primești trei goluri, este greu să mai câștigi vreun punct. Golul doi, din fază fixă, și golul trei, primit imediat după ce am marcat, ne-au tăiat elanul. Primul loc este departe de noi, dar în această grupă se pot întâmpla multe surprize. După meciul cu Austria ne vom gândi la ce va fi”, a spus Piți. De partea cealaltă, selec-ționerul Serbiei, Radomir Antic, s-a arătat mulțumit de rezultat. „Această victorie reprezin-tă mai mult decât trei punc-te, pentru că am bătut o mare echipă. Naționala României e foarte bună, dar a jucat sub o presiune uriașă. Nu sunt în poziția de a calcula șansele de calificare, trebuie să mă gândesc să construiesc o echipă. Am jucat foarte ofensiv, la fel ca și cu Austria, pentru că așa sunt jucătorii mei”, a spus Antic, aplaudat, la final, de toți ziariștii.