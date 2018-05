Trece stadionul "Farul" la administraţia locală? "E un proces de lungă durată"

1

niste imbecili granitici

Constanta, al doilea port din Europa, dupa Roterdam, se poate lauda cu primul loc din UE la incultura. Nu va laudati imbecililor cu reabilitarea unui stadion de cacat, explicati-0ne cum este posibil ca unicul stadion din oras construit acum 60 de ani sa ajunga in halul in care este? Un oras cu 2000 de ani de istorie arata mai rau decat cel mai de cacat targ medieval (exceptand curvele si carciumile_). Cea mai mare tristete care ma cuprinde este sa constat ca incep sa regret "epoca de aur" cand exista un comitet de arta si cultura, cand infrastructura sportiva si subventionarea artistilor plastici era o realitate. v-ati cacat pe voi sa refaceti sala Republica in 6 ani. In ritmul asta stadionul o sa fie gata peste un secol.Asta este sa dai pe mana unor analfabeti jegosi nascuti in bordei de chirpici cu latrina in curtea batatorita de porci si gaini gaspodarirea unui oras.