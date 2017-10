Vicepreședintele Cristian Munteanu:

„Trebuie să readucem lumea la stadion!“

Începând de ieri Cristian Munteanu este noul vicepreședinte al clubului FC Farul. Fostul goalkeeper a fost prezentat oficial, ieri, în cadrul unei conferințe de presă la care au mai participat patronul clubului, Giani Nedelcu, și președintele executiv Marcel Lică. „Farul s-a întărit și la nivelul conducerii, după ce, în perioada de pregătire, am întărit lotul. Munteanu a fost adus la club pentru a se ocupa de partea sportivă și de partea de imagine, capitol la care Farul a suferit foarte mult în ultimii ani. Ne dorim și facem toate eforturile pentru a ne îndeplini obiectivul: promovarea în Liga I”, a declarat Giani Nedelcu. „Este o deosebită bucurie să am alături așa un colaborator. Îi urez bun venit lui Cristi Munteanu în familia noastră și mă bucur că la club a fost adus un farist adevărat, un profesionist desăvârșit. Faptul că la club a venit un fost mare jucător, care a adunat sute de meciuri la cel mai înalt nivel, va conta enorm în dezvoltarea Farului”, a spus Marcel Lică. La rândul său, noul vice-președinte a vorbit despre atribuțiile pe care le va avea în cadrul clubului și despre șansele „alb-albaștrilor” de a promova în Liga I la finele acestui sezon competițional. „În primul rând, vreau să le mulțumesc conducătorilor Farului pentru încrederea acordată. Sunt foarte bucuros că am revenit la clubul la care m-am format atât ca om, cât și ca sportiv și vreau să îi asigur că voi face tot ce pot pentru a readuce lumea la stadion. Îmi doresc din suflet să văd tribunele la fel de pline ca atunci când evoluam pentru Farul. Nu va fi ușor, dar împreună cu conducerea clubului și cu oamenii care lucrează la departamentul de marketing sunt convins că se va putea îndeplini acest obiectiv. Ceea ce va conta cel mai mult nu va depinde însă neapărat de noi, pentru că vom avea nevoie de sprijinul jucătorilor, care sunt obligați să câștige și să facă rezultate, mai ales că, în această iarnă, patronul a făcut eforturi deosebite pentru a achita integral salariile și a transfera jucători de valoare. Dacă echipa va juca bine și vom avea rezultate pozitive, sunt convins că suporterii vor umple stadionul. Suntem pe un drum bun, echipa promite, din punctul meu de vedere”, a declarat Munteanu.