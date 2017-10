"Trebuie să luăm măsuri pentru minima întreţinere a pistei de atletism"

Directorul executiv al DJST Constanța, Mariana Solomon:

"Trebuie să luăm măsuri pentru minima întreținere a pistei de atletism"

Conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța a luat decizia de a limita accesul amatorilor pe pista de atletism din incinta stadionului „Farul”. Astfel, începând de luni, aceștia vor putea intra doar pe baza unor abonamente speciale ce se pot procura contra cost - 150 lei pe lună -, direct de la DJST Constanța, din strada Ion Bănescu nr. 2.Pista de atletism a stadionului „Farul” era din ce în ce mai aglomerată, alături de sportivii profesioniști venind să alerge tot mai mulți constănțeni dornici nu numai de mișcare, ci și de… grătare!Într-o perioadă tulbure, în care se face transferul administrării, stadionul fusese „invadat”, la propriu, de diverse personaje care nu aveau legătură cu sportul, gândurile lor fiind la mici și bere, și nu la alergare. Nu lipseau nici cursele auto/moto de pe pista de atletism.La o simplă privire, se constată că pista are nevoie foarte mare de lucrări de întreținere. Gradul de degradare al acesteia este unul accelerat, iar DJST nu dispune de fondurile necesare pentru a salva ce se mai poate salva.În acest context, decizia este una salutară, cu atât mai mult cu cât, conform informațiilor furnizate de directorul executiv al DJST Constanța, Mariana Solomon, toți banii care se vor strânge din aceste taxe vor fi reinvestiți în pistă.În acest moment, baza sportivă „Farul” se află în proces de transfer, de la Ministerul Tineretului și Sportului către autoritățile locale, însă procedurile sunt destul de anevoioase.„Există un ordin de minister, din 2010, care ne dă voie să închiriem pista. Luni, am vândut șase abonamente, deci oamenii au înțeles că este nevoie de întreținerea pistei și că nu-și bagă nimeni banii în buzunar. Trebuie să facem ceva pentru a asigura măcar o ordine și o întreținere minimă necesară. Să nu mai dăm ocazia unora de a confunda stadionul cu o zonă de picnic sau cu o pistă de curse. În ceea ce privește sportul de performanță, am luat legătura cu toate structurile sportive ce au nevoie de acces, am stat de vorbă și am stabilit un program organizat, ca toată lumea să fie mulțumită”, a declarat Mariana Solomon.v v vDirecția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța face eforturi considerabile pentru a-și forma un buget decent, ce ar trebui să acopere toate cheltuielile aferente acestui an.În afara stadionului din strada Primăverii, DJST mai are în administrare, printre altele, Complexul Sportiv „Tomis”, din strada Flămânda, și Sala Sporturilor, alte două structuri care necesită cheltuieli semnificative. Pentru a le menține la un nivel acceptabil, DJST apelează la subvențiile de la stat, dar caută să-și mărească bugetul din venituri proprii. Astfel, toate cluburile sportive din Constanța au semnate contracte de închiriere, contra cost, pentru a se folosi de aceste baze sportive.