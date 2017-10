„Trebuie să luăm în considerare şi posibilitatea retrogradării“

7

ProSport continuă serialul Mafia Umbrelor cu mărturii șocante dintr-un fotbal sugrumat de blaturile pentru pariuri și de legăturile bolnăvicioase cu diferite grupări interlope. Patru oameni, fotbaliști și conducători din Liga I și Liga a II-a, vor scoate la iveală, prin mărturiile lor, mizeria pe care ceilalți încearcă să o ascundă sub preș. Din motive ușor de înțeles, indentitățile lor vor fi protejate. Lucrul acesta nu știrbește însă gravitatea faptelor pe care ei au ales să le dezvăluie. Zeci sau chiar sute de mii de euro, întâlniri dubioase în miez de noapte și combinații dintre cele mai periculoase, acestea sunt doar câteva dintre indicii. Horia Ticu*, atacantul, Arpad Lorincz*, conducătorul de club, Ion Pascu*, fundașul, și Nicu Linte*, mijlocașul. Acestea sunt pseudonimele alese de ProSport pentru oamenii care au ales să rupă tăcerea în noile episoade din Mafia Umbrelor. "Păi, n-a văzut toată lumea ce a fost acolo?", spune răstit Arpad Lorincz*, parcă deranjat de întrebare. "Un blat ordinar!", răspunde tot el, pentru sine. E vorba despre un meci din ultima etapă din Liga a II-a, o competiție coruptă până în măduvă. O lume condusă după regulile interlopilor. Partida în cauză este cea dintre Viitorul Constanța și Săgeata Năvodari (2-0), iar contextul, la ora meciului, era unul mai mult decât favorabil pentru un blat. Problemele financiare ale celor de la Săgeata erau deja de notorietate. O echipă dată pe mâna autorităților locale, cu jucători terminați psihic din cauza salariilor restante deja de luni bune, putea fi ușor momită cu câteva mii de euro. Ping-pong cu fotbaliști Înapoi în timp cu câteva luni. În iarnă, în pauza competițională, Săgeata Năvodari era la un pas de desființare. Investitorul principal, un machidon implicat în afaceri cu energie eoliană în zonă, rămăsese fără bani. Fotbaliștii au fost anunțați că nu mai sunt fonduri pentru susținerea echipei și că sunt lăsați să plece fiecare unde vede cu ochii. "Săracii, până în iarnă nu și-au luat oricum niciun ban. I-au anunțat că se deființează echipa și au fost lăsați în vacanță vreo două luni. Apoi i-au chemat înapoi la Constanța. S-au răzgândit machidonii! Au făcut o săptămână antrenamente, apoi le-a zis Dumitru Rida, patronul, că nu mai are bani. Jucătorii au plecat iar la casele lor, ca după puțin timp să li se spună, pentru a doua oară, să revină la antrenamente. Rida și-a luat nu știu ce angajamente față de ei și a dat echipa la Primărie", spune Lorincz*, conducătorul de club. Un meci de ping-pong cu fotbaliști într-o iarnă friguroasă. Lucrurile nu s-au terminat însă aici: "Rida, patronul echipei, a făcut o foaie cu primarul din Năvodari, în care scria că, atunci când o să-și revină cu banii, o să ia echipa înapoi și o să achite cheltuielile care aveau să fie suportate până atunci din bugetul local. Jucătorii urmau să joace în aprilie, doar pe prime, și aveau să își primească treptat salariile din urmă". Un plan elaborat pe fugă fără niciun rezultat în conturile goale ale fotbaliștilor. Între timp, antrenorul Costel Gache avea să plece de la echipă, iar în locul său era adus Aurel Șunda, un om de casă al conducerii. Săptămâna pregătirilor Șunda e cel care a fost pe bancă la meciul cu Viitorul. În zilele de dinaintea jocului, zvonurile conform cărora partida ar urma să fie aranjată se înmulțeau. Iar un amănunt sesizat în vestiar le întărea convingerea jucătorilor că "trebuie să stăm drepți cu Hagi". "Băieții auzeau că «Profesorul» mergea tot mai des pe la Iaki, că era tot timpul pe acolo. Ore în șir!", spune Horia Ticu*, atacantul. Cu două zile înainte de meci, lucrurile erau clare pentru toată lumea: "Trebuie să dăm meciul Viitorului!". Prețul fusese stabilit, 10.000 de euro, iar plata avea să fie făcută în două tranșe. Jumătate înainte de meci, jumătate după. Partea de bani ce avea să fie împărțită după partidă în vestiarul celor de la Săgeata avea să fie ridicată de un angajat al Primăriei din Năvodari! Primă pentru absență! La meci, Săgeata s-a prezentat într-o formulă jenantă. Fără Sorin Chițu, golgeterul echipei, și fără Florin Popa, căpitanul, lăsați liberi după partida cu CSMS Iași, fără portarul titular și cu o bancă de rezerve formată din doar cinci jucători. Dintre care doi erau goalkeeperi! O altă absență curioasă a fost cea a lui Ovidiu Vezan, titular de drept în echipa lui Șunda. Fără să fie accidentat sau în conflict cu antrenorul sau conducerea, mijlocașul a lipsit de la meci. El era deja acasă, la Arad. "Simplu! A primit primă dublă și a plecat acasă!", rupe misterul Horia Ticu*. Prima tranșă fusese deja plătită de Viitorul, iar Vezan se urca în mașină și pleca spre casă cu prima de victorie pentru un meci ce încă nu se jucase! Bătaia pe bani, nu pe puncte Două goluri marcate de Iancu și de Puțanu rezolvau meciul-parodie de pe stadionul Viitorului și Hagi cobora din lojă să fie stropit de jucători cu șampania învingătorilor. În timpul acesta, la stadionul din Năvodari, se purtau discuții aprinse pe tema împărțirii banilor veniți de la proaspăta promovată în Liga I. Calculele complicate sunt divulgate cu ajutorul lui Nicu Linte*: "Șunda mai avea de luat, din nu știu ce combinații ale lui cu ăștia de la Primărie, vreo 5-6.000 de euro. Bani de la semnătură sau datorii mai vechi. Și ce-a zis: «Băi, dați-mi mie din banii ăștia partea mea, ca să nu mai scoateți voi din Primărie alți bani»". Antrenorul își voia dreptul, plus o primă de încă 1.000 de euro: "El lua dublu la fiecare victorie", continuă Linte*. Așadar, un blat e socotit tot ca un succes. Magazinerul - 300 de euro, jucătorii - 100 de euro! După câteva ore de așteptare și de discuții despre bani, fiecare fotbalist a fost chemat să-și ridice dreptul pentru un meci în care s-au făcut de râs. Porțiile se știau de dinainte: 500 de euro pentru titulari și firimituri pentru ceilalți. Unii au avut însă parte de o surpriză, una de proporții: "Imaginează-ți următoarea situație: intri pe teren, te faci de râs, că n-ai încotro, și nu iei nici bani. Câțiva dintre băieții titulari au luat în jur de 100-200 de euro pentru meciul ăsta. Cineva și-a tras din bani, îți dai seama", explică Linte*, mijlocașul. Ridicolul avea să fie complet în momentul în care cei păgubiți au aflat un alt amănunt. Ușor comic, ce-i drept: "Magazinerul a primit 300 de euro, mai mult decât unii dintre ei!". Probabil pentru ca oamenii care au pus la cale circul de la Ovidiu să fie siguri că nicio informație nu va ieși din vestiarul pătat. În urmă rămâne o singură întrebare: Cât știe Gică Hagi din lucrurile pe care le fac oamenii săi? "Nu noi suntem corupții din fotbalul românesc!" Peniu neagă orice implicare a echipei sale în subteranele din fotbalul românesc. Președintele Viitorului admite totuși existența corupției în fotbal Domnule Peniu, ProSport a obținut mărturiile a patru oameni din fotbal care susțin că meciul dumneavoastră cu Năvodari a fost aranjat… (face o scurtă pauză) Da… Dacă aveți mărturiile astea… Patru oameni, sub protecția anonimatului, spun acest lucru… Cum adică? Păi, și eu pot să arunc cu pietre în oricine fără să îmi asum. Vă spun, este un lucru foarte urât ceea ce faceți. Aruncați cu noroi într-o muncă de trei ani și jumătate, că s-au trezit patru așa-ziși oameni corecți care să spună nu știu ce mizerii! E curios cum apar aceste atacuri murdare cu o săptămână înaintea începerii campionatului. Sugerați un interes al vreunei alte echipe, ceea ce este exclus. Vedeți cine sunt acești oameni care vă spun lucrurile astea. Vedeți ce au făcut ei în carierele lor, vedeți în fața cui au stat drepți! E o surpriză atât de mare că noi am bătut în ultima etapă o echipă cu multe absențe, o echipă fără obiectiv și ai cărei jucători erau neplătiți de luni de zile? Haideți, domnule, că mă faceți să râd! Aveam nevoie de un egal la meciul acela, credeți că nu am fi putut să îl obținem? În fotbal, calculele hârtiei se pot schimba. Năvodari a pierdut cu 4-0 sau 5-0 cu Botoșani. Acolo nu ați întrebat ce a fost? Ba da. Și am aflat situația în care se afla echipa din punct de vedere financiar. Păi vedeți? Și noi nu am fi putut să batem o astfel de echipă? În meciul acela au vrut să joace? Nu, părerea mea este că nu au vrut. Dumneavoastră ați fi putut învinge orice echipă, dar, cu toate astea, ați pierdut cu Gloria Buzău, o echipă într-o situație mai delicată decât Năvodari. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că jucătorii noștri nu au vrut să joace meciul acela....vă spun eu, nu au putut la acel moment. Nu am sugerat nimic. Era doar un exemplu că în fotbal se poate întâmpla orice... Domnule, eu refuz să mai vorbesc cu dumneavoastră despre fotbal. (anterior, Paul Peniu a socotit logica reporterului drept imposibilă când acesta încerca să îi explice că, indiferent de situația în care se aflau jucătorii de la Săgeata, o surpriză tot ar fi fost posibilă în meciul direct). Să aveți sănătate câte meciuri am cumpărat noi! Presa prea vede corupție peste tot. Da, ea există, dar ne-ați nimerit greșit pe noi Paul Peniu, președinte Viitorul