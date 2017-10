"Trebuie să atragem copiii către sport, să lărgim aria de selecţie!"

Președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca:

"Trebuie să atragem copiii către sport, să lărgim aria de selecție!"

Constănțenii aflați la cumpărături, week-end-ul trecut, la VIVO! Constanța, au avut parte de o mare surpriză. Ei au putut intra în legătură cu reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor sportive din Constanța, totul în cadrul Târgului SanaSport.Astfel, părinți și copii deopotrivă au (re)descoperit o gamă largă de sporturi, de la yachting, ciclism, baschet, lupte, până la șah, paintball, handbal, tenis sau rugby.Organizator al evenimentului a fost AS SanaSport, în parteneriat cu DJST Constanța, iar printre expozanți, s-au aflat CS Cleopatra, CSSI Mamaia, Tenis Club Idu, CS Phoenix, BC Athletic, Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” sau Asociația Județeană de Lupte Constanța.De altfel, sub privirile președintelui AJL Constanța, Gigi Pambuca, a directorului executiv al DJST Constanța, Mariana Solomon, și a reprezentantului COSR, Elena Frîncu, luptătorii au fost protagoniștii unei demonstrații spectaculoase pe saltea, procedurile de proiectare la sol fiind privite cu mult interes de cei aflați în zonă.„A fost o bună oportunitate de promovare a sportului și mă refer atât la sportul de performanță, cât și la cel de masă. Noi, luptătorii, am răspuns prezent invitației și le mulțumim organizatorilor pentru interesul acordat. Doar prin astfel de evenimente vom putea reuși să-i atragem pe copii către sport și să lărgim, pe cât posibil aria de selecție”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Gigi Pambuca.