"Trebuie multă minte şi dorinţă. Să lăsăm orgoliile la o parte!"

pt rugbyman

Dle cititor, stii de unde mi-a venit de fapt ideea? de la o vizita la cetatea sighisoara si organizarea pe bresle a comunitatii. de ce trebuie sa fim reprezentati de oameni care habar nu au de fenomen? si atunci m-am gandit ca Sportul, un domeniu care poate fi, cel putin teoretic, unit, poate de un exemplu. S-ar crea un precedent extraordinar, ca o breasla sa isi trimita alesii proprii. Poate urma la fel de bine Educatia si Sanatatea. S-au tot perindat politruci pe la aceste ministere si vedeti in ce hal s-a ajuns. eu zic ca merita incercat! cat despre gunoaie, sportul stie sa isi cearna valorile, si am inaintat, de exemplu, un nume de conducator - alin larion, de la facultatea de ed fiz. e tanar, plin de energie, stie foarte bine ce inseamna performanta si sportul de masa. cu floroiu, szemerjai, stanculescu si ceilalti seniori in spate, sigur nu o va lua pe cai gresite. dar sa vedem mai intai structura infiintata, sa fie un punct de plecare. Si inca o chestiune. de ce am spus partid? si nu ONG? simplu. doar un partid poate avea acces la decizie, celelalte structuri sunt doar consultate in cel mai fericit caz. Sportul trebuie sa aiba pe cineva care sa bata cu pumnul in masa, sa se lupte pentru proiectele pentru care a fost mandatat, nu sa fie luat in barca unui partid si sa joace cum ii dicteaza altii.