Transferurile lui Iacob şi Sânmărtean la U Craiova au picat

Transferurile lui Iacob și Sânmărtean la U Craiova au picat

Sâmbătă, 06 Septembrie 2008

Antrenorul Universității Craiova, Nicolo Napoli, a declarat, vineri, că transferurile jucătorilor Victoraș Iacob și Lucian Sânmărtean nu se vor mai efectua, pentru că patronul Adrian Mititelu a hotărât că echipa nu mai are nevoie de întăriri până în iarnă. „În acest moment, nu mai vine niciun jucător. A căzut posibilitatea să ajungă la noi Iacob și Sânmăr-tean. La iarnă, vom vedea. Am discutat cu patronul Adrian Mititelu și am luat această decizie. I-am spus că sunt mulțumit de grupul de jucători pe care îl am. E nevoie să aducem jucători, nu comentez acum pe ce posturi, dar abia la iarnă vom vedea de ce mai avem nevoie. Singurul jucător care ar putea fi relegitimat la Craiova este Robert Săceanu, care se antrenează cu noi și, dacă nu își găsește echipă, ne poate ajuta”, a spus Napoli.