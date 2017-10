Transferul lui Nuno Gomes la Farul a căzut

Atacantul pe care voia să-l aducă Șumudică la Farul este Nuno Gomes (29 ani, 1,90 m / 83 kg), un vârf portughez de culoare, pe care l-a avut elev la Progresul. Tehnicianul Farului a spus ieri că transferul nu mai e de actualitate, după ce Go-mes, ultima dată la Chaves (Portu-galia, liga secundă), a semnat cu altă echipă, Santa Clara. „Până în iarnă, nu va mai veni nimeni la Farul. Ăștia suntem, cu ăștia defilăm”, a anunțat Șumudică. // „Așa cum ne așteptam, a fost un meci foarte greu, tensionat, dar Farul merită victoria. Am fost primii la minge, ne-am creat o sumedenie de ocazii, am avut și două faze de 11 m. Am cucerit trei puncte foarte importante în lupta pe care o purtăm pentru a reveni rapid în primele două locuri”, a declarat, la finalul partidei cu Sportul, Mircea Crainiciuc, pre-ședintele executiv al Farului, întâm-pinat de către jucători, când a intrat în vestiar, după meci, cu scandarea „Să vină banii la băieți!”. // Marius Șumudică i-a felicitat pe jucători că au dat dovadă de caracter la jocul cu Sportul, subli-niind că implicarea sa la pregătirea acestui meci a fost minimă. „Eu nu am pregătit cu nimic acest meci. Le-am scris zece coli în vestiar, puse pe toate colțurile, și le-am spus: «Demonstrați că aveți caracter». Atât am făcut azi (n.n. - ieri). Ei au câștigat jocul, eu nu am niciun merit”, a spus antrenorul.