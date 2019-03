Transfer SURPRIZĂ la FCSB. Gigi Becali a luat un jucător din Liga 1: "Am dat 700.000 de euro pe el!"







Răzvan Oaidă evoluează pe postul de mijlocaș central. Crescut la juniorii lui Wolverhampton și Brescia, el evoluează pentru FC Botoșani din 2017, perioadă în care a reușit un gol în 33 de meciuri.



"Am vorbit înainte de meciul cu CS U Craiova cu Valeriu Iftime, i-am spus că mi-am propus ceva: «Dacă aș câștiga meciul cu Craiova , am să-ți dau prețul pe care l-ai cerut pe Oaidă». Vine din vară la FCSB. E investiție! Nu a confirmat, nu e consacrat. Vreau să-mi demonstrez dacă am ochi. 700.000 am dat pe el", a declarat Gigi Becali.







Răzvan Oaidă va fi mai mult ca sigur în lotul lui Mirel Rădoi pentru CE din această vară. Fotbalistul a strâns deja 4 selecții în tricoul naționalei U21.

