Traian Petcu schimbă categoria: 90 de ani!

Începând cu luna ianuarie a acestui an, atletul veteran Traian Petcu intră într-o nouă „eră”. Astfel, alergătorul de cursă lungă de la malul mării va fi înscris, la toate competițiile - naționale și internaționale - la cate-goria de vârstă 90 de ani. „În data de 16 aprilie, voi schimba «prefixul»: împlinesc 90 de ani. Ultimul concurs în care am alergat la +89 de ani a fost crosul de luna trecută, de la Alba Iulia, trei kilometri speciali pe care nu îi voi uita niciodată. Sezonul competițional 2014 va debuta, pentru noi, veteranii, în luna martie, când vom merge la Campionatul Național de cros de la Pitești. Va urma, apoi, la începutul lunii aprilie, Crosul Primăverii de la Sovata. Să fim sănătoși și să putem onora toate invitațiile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Traian Petcu. Veteranul de pe litoral încearcă, totuși, și un sentiment de regret. „Au trecut anii, am îmbătrânit și nu am reușit să sensibilizez factorii de decizie locali, pentru a inaugura Muzeul Sportului Con-stănțean. Cu cheltuieli minime, cred că ar putea fi făcută, la stadion sau la Sala Sporturilor, măcar o expoziție cu toți cam-pionii Constanței, la toate dis-ciplinele. Și o lucrare amplă, a istoriei sportului, ar merita acest tărâm aparte al României, dintre Dunăre și Marea Neagră”, a spus profesorul Petcu.