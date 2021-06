Traian Petcu, operat cu succes la 97 de ani! „Sunt un supravieţuitor!“

„M-am ridicat de la masă şi am călcat din greşeală cu papucul drept pe cel stâng şi am căzut. Familia a chemat de urgenţă ambulanţa şi am ajuns la Spitalul Judeţean. Aici, mi-au fost administrate calmante, injecţii, însă organismul meu este «reacţionar», nu primeşte nimic, o problemă din tinereţe, aşa că n-am scăpat de dureri. Dureri mari, nici în timpul războiului nu

am simţit asemenea suferinţă.





La radiografie, s-a văzut că am o fractură de şold drept. Mi s-au făcut apoi analize, unde mi s-a depistat o formă severă de anemie. Cum şi numărul de globule roşii era insuficient, riscul operaţiei era foarte mare, însă echipa medicală şi l-a asumat.



A urmat operaţia, una de supravieţuitor. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al echipei de medici, cărora le mulţumesc şi pe această cale, am trecut cu bine prin această experienţă. De altfel, medicii mi-au spus că au avut de-a face cu un caz senzaţional, despre care vor povesti la toate congresele internaţionale: să operezi cu succes un pacient cu vârstă de peste 97 de ani, cu fractură de şold şi rezistent la anestezie. E ceva fără precedent”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Traian Petcu.



Alergătorul de cursă lungă a ieşit din spital, miercuri, 9 iunie, după ce a petrecut 12 zile în Spitalul Judeţean Constanţa.



Peste două săptămâni, va merge la control, aţele folosite în operaţie vor fi scoase, apoi va începe recuperarea.



„Nu mă las aşa uşor doborât, sunt sportiv, iar sportivii sunt oameni puternici şi curajoşi”, a transmis profesorul Traian Petcu.





