Traian Petcu, a treia lansare de carte. Următorul obiectiv: Muzeul sportului constănţean!

Traian Petcu, a treia lansare de carte. Următorul obiectiv: Muzeul sportului constănțean!

Ajuns la 92 de ani, venerabilul profesor Traian Petcu și-a lansat, sâmbătă, cel de-al treilea volum dedicat sportului constănțean: „Luptele constănțene. Începuturi, performanțe, campioni“.Festivitatea a avut loc în Aula Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, într-un cadru călduros, în compania oamenilor care au ținut să-i fie alături în aceste momente: directorul CS Farul Constanța, Ilie Floroiu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Mirela Damian, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca, directorul adjunct al DJST Constanța, Emil Ionescu, dar și mulți foști și actuali luptători ce au reprezentat sau reprezintă orașul Constanța cu brio în concursuri.Cu atitudinea respectuoasă și caldă cu care ne-a obișnuit, profesorul Traian Petcu a ținut să mulțumească tuturor celor care au luat parte la eveniment, a prezentat conținut lucrării, manifestându-și apoi regretul că într-un oraș atât de mare precum Constanța nu există un muzeu al sportului.„Una dintre motivații a fost dorința defunctului antrenor emerit Constantin Ofițerescu. Acesta m-a rugat să scriu o astfel de carte, eu deja începusem să strâng material pentru o astfel de scriere și sunt foarte mulțumit că am putut să mă țin de cuvânt. Sper ca, pe viitor, cei tineri să se inspire din cele trei scrieri ale mele. Foarte mulți prieteni de-ai mei m-au întrebat de ce nu avem și la Constanța un muzeu al sportului. Este foarte trist că nu am reușit realizarea lui. Consider că am fi avut multe lucruri pe care să le expunem. Am donat acum ceva timp peste 600 de afișe sportive adunate din toată lumea, care acum zac undeva în arhivă. Este păcat că nu avem unde să le arătăm lumii”, a declarat profesorul Petcu. În acest context, directorul CS Farul, Ilie Flororiu, a venit cu o promisiune.„Am fost aproape mereu de lupte, fiindcă «generația de aur» a acestui sport a fost aproape de generația mea ca sportiv. Am fost acolo, am simțit pe viu succesele luptătorilor și am o mare stimă și respect pentru aceștia. Pot face o promisiune: după data de 5 iunie, voi face demersurile necesare de a găsi un spațiu și a înființa un muzeu al sportului constănțean. Și eu am de oferit foarte multe, iar Constanța merită pe deplin un astfel de muzeu”, a spus Ilie Flororiu.„Este o onoare pentru Facultatea de Educația Fizică și Sport să găzduiască un asemenea eveniment. Familia sportului constănțean este mândră de ce ați realizat, domnule profesor. Așa am reușit să obținem cele mai bune rezultate pe plan sportiv, prin unitatea grupului. Lucrarea este un material didactic deosebit, un îndrumar pentru studenții facultății noastre”, a declarat prof. univ. dr. Mirela Damian.„Îi mulțumim domnului profesor pentru faptul că a dedicat o carte luptătorilor constănțeni. Luptele constănțene continuă să producă și lucrul ăsta ne ambiționează pe toți să fim mai buni. Am văzut din ce în ce mai mulți copii valoroși, dispuși către marea performanță. Așa a fost mereu orașul nostru și ar fi păcat să pierdem aceste valori moștenite de zeci de ani”, a declarat președintele Asociației Județene de Lupte Constanța, Gigi Pambuca.