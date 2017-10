Trage-i şapca pe „ochii oblici“!

Tecău vs. Suzuki, în sferturile challenger-ului de la Granby

Trage-i șapca pe „ochii oblici“!

Tenismanul constănțean Horia Tecău s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Granby (Canada), competiție dotată cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. În partida din optimi, Tecău l-a învins, în două seturi, scor 6-3, 6-3, pe Peter Polansky, reprezentant al țării gazdă. Pentru această performanță, jucătorul român și-a asigurat 14 puncte ATP și 1.460 de dolari. Următorul adversar al constănțeanului vine din Țara Soarelui Răsare - Takao Suzuki, sportiv pe care Horia Tecău are mari șanse de a-l reîntâlni, în toamnă, în partida de Cupa Davis dintre reprezentativele Ro-mâniei și Japoniei. Jocul se anunță extrem de dificil, cu atât mai mult cu cât tenismanul nipon pare în mare formă. El l-a eliminat, chiar în runda de deschidere, pe thailandezul Danai Udomchoke, cap de serie nr. 1. „Îmi doresc mult o victorie. Îl știu pe Suzuki, nu este japonezul cu cea mai bună clasare (n.r. - „number one” este Go Soeda, 251 ATP), dar, cu siguranță, este în progres evident. Sper să urc în semifinale, ar fi un rezultat excelent“, a declarat Horia Tecău. Finala challenger-ului canadian se va desfășura duminică, 29 iulie, pe suprafață rapidă.Tenismanul constănțean Horia Tecău s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Granby (Canada), competiție dotată cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. În partida din optimi, Tecău l-a învins, în două seturi, scor 6-3, 6-3, pe Peter Polansky, reprezentant al țării gazdă. Pentru această performanță, jucătorul român și-a asigurat 14 puncte ATP și 1.460 de dolari. Următorul adversar al constănțeanului vine din Țara Soarelui Răsare - Takao Suzuki, sportiv pe care Horia Tecău are mari șanse de a-l reîntâlni, în toamnă, în partida de Cupa Davis dintre reprezentativele Ro-mâniei și Japoniei. Jocul se anunță extrem de dificil, cu atât mai mult cu cât tenismanul nipon pare în mare formă. El l-a eliminat, chiar în runda de deschidere, pe thailandezul Danai Udomchoke, cap de serie nr. 1. „Îmi doresc mult o victorie. Îl știu pe Suzuki, nu este japonezul cu cea mai bună clasare (n.r. - „number one” este Go Soeda, 251 ATP), dar, cu siguranță, este în progres evident. Sper să urc în semifinale, ar fi un rezultat excelent“, a declarat Horia Tecău. Finala challenger-ului canadian se va desfășura duminică, 29 iulie, pe suprafață rapidă.