Totul pentru rugby! „Este timpul să ne unim forţele”

Totul pentru rugby! „Este timpul să ne unim forțele"





„Suporterii constănțeni au așteptat foarte mult și, din păcate, nu s-au întâmplat prea multe lucruri grozave. Este timpul să ne unim și să readucem strălucirea rugby-ului constănțean sub egida RC Farul Constanța, echipa fanion a orașului. Sunt foarte supărat că s-a ajuns aici. Toți suntem nostalgici la vremurile în care, la partidele fostei campioane Farul, erau prezenți peste 15.000 de suporteri, mulți dintre ei cocoțați prin pomi și pe garduri. Vrem ca, împreună, să redevenim o forță de temut a rugby-ului românesc. Orașul Constanța merită din plin o asemenea echipă. Ajunge cât am așteptat!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Chirondojan, președintele Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia, club organizator al acestei întrevederi.



Naționala de rugby U18 a României se află, în aceste zile, la Izvorani, unde efectuează primul stagiu de pregătire al acestui an. Pentru acest cantonament, staff-ul tehnic format din George Sava, Răzvan Popovici și Nicolae Mocanu a convocat 30 de jucători. „Stejăreii” se pregătesc pentru participarea la Campionatul European din Rusia (Kaliningrad), în perioada 12-22 aprilie 2019.





„Obiectivul stagiului este adaptarea la efort și organizarea jocului în atac. Lotul a intrat în faza finală de selecție, cu amendamentul că avem în vedere și jucători care evoluează în țară, cât și în străinătate, aceștia urmând să ni se alăture la stagiile următoare, în funcție de cât de repede se vor finaliza demersurile legate de actele oficiale pentru aducerea lor”, a declarat antrenorul principal George Sava, pentru site-ul frr.ro.





Campioana CSS Bârlad oferă cei mai mulți jucători lotului național - nouă, în timp ce CS Cleopatra Mamaia are convocați patru jucători: Andrei Bâtcu - linia a ll-a, Paul Ciceu - linia lll-a, Sorin Pîndichi - mijlocaș la grămadă și Mihai Barbu - mijlocaș la închidere.











Joi, 24 ianuarie, de la ora 10, la Hotelul Parc din stațiunea Mamaia, va avea loc o importantă reuniune a familiei rugby-ului constănțean, la care sunt invitați toți antrenorii și președinții cluburilor din județ, dar și reprezentanții Federației Române de Rugby, Primăriei Constanța, Consiliului Județean și ai DJST Constanța.În cadrul acestei întruniri, se vor purta discuții cu cărțile pe față privind prezentul și viitorul rugby-ului constănțean și românesc, dar și posibilitatea reînvierii RC Farul Constanța.