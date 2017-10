Mariana Dumitrache, exemplu de tenacitate și perseverență

Totul pentru Europene. "Am zis: ori la bal, ori la spital!"

Performanța cere sacrificii, iar deseori depășește limitele integrității fizice. Acesta lucru l-a experimentat pe pielea sa halterofila Mariana Dumitrache, de la CS Farul Constanța, la ultima ediție a Campionatului European pentru juniori și tineret U23, ce a avut loc, recent, în Albania, la Durres.Chiar dacă nu a reușit să urce pe podium, sportiva antrenată de Angheluș Beșleagă și-a îmbunătățit cele mai bune performanțe ale carierei și rămâne optimistă în perspectiva competițiilor internaționale viitoare. Cu sănătatea în piuneze, Mariana Dumitrache (69 kg) a reușit un 80 kg la smuls și 117 la aruncat, clasându-se pe locul șase după alcătuirea totalului.„Sunt mulțumită de performanța mea. Am dat totul și mă bucur că am reușit să trec peste problemele de sănătate. Mi-am atins obiectivul, acela de a mă clasa în primele șase. Puteam mai mult la smuls, dar la aruncat era imposibil, fiindcă aveam spatele înțepenit, iar picioarele nu mă puteau ajuta, din pricina unei inflamații la nivel femural. Am mers pe principiul «ori la bal, ori la spital», eram conștientă că puteam agrava lucrurile, însă nici prin gând nu mi-a trecut să renunț”, a declarat sportiva în vârstă de 23 de ani.De când s-a întors la Constanța, Mariana Dumitrache se află într-un repaus total, urmând a efectua două RMN-uri pentru a vedea natura exactă a durerilor.„De luni, încep procedurile, cu masaj, kinetoterapie, tot ce trebuie pentru recuperare. De asemenea, trebuie să mai fac două RMN-uri, la coloană și la coapse, însă m-a asigurat domnul Ilie Floroiu (n.r. - directorul executiv al CS Farul) că vom găsi soluții și pentru realizarea acestora”, a declarat halterofila.Mariana Dumitrache este multiplă campioana națională și este văzută ca fiind una din cele mai valoroase tinere halterofile din România.În Albania, CS Farul a mai fost reprezentat de Florin Bejenaru (cat. 77 kg; antrenor Aurel Tătaru), însă acesta a ratat toate cele trei încercări de la „aruncat” și nu s-a clasat la total.