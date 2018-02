Totul despre Jocurile Olimpice de iarnă 2018, de la PyeongChang (Coreea de Sud)

Cea de-a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va debuta oficial, astăzi, la PyeongChang, în Coreea de Sud, cu ceremonia de deschidere, programată de la ora 13,00 (ora României).Competiția, la care vor participa peste 2.900 de sportivi, dintre care 28 sunt români, se va desfășura între 9 și 25 februarie, la 30 de ani după JO de vară de la Seul, din 1988.Orașul PyeongChang a obținut, la 6 iulie 2011, dreptul de organizare a "Olimpiadei albe" după ce și-a depus candidatura de trei ori consecutiv, în 2010, 2014 și 2018, potrivit site-ului Comitetului Olimpic și Sportiv Român.PyeongChang este un district aflat în partea de nord-est a Republicii Coreea, din provincia Gangwon. Orașul se află în preajma Munților Taebaek și se află la 180 de kilometri est de capitala țării, Seul. Localitatea se află la 700 metri înălțime față de nivelul mării și este un loc prielnic pentru pasionații sporturilor de iarnă.La cea de-a 123-a întrunire a Comitetului Olimpic Internațional (CIO), din 4 iulie 2011, de la Durban (Africa de Sud), s-a hotărât acordarea dreptului de organizare a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 orașului PyeongChang, acesta primind peste 50% dintre voturi. PyeongChang a câștigat din primul tur de scrutin cu 63 de voturi în fața celorlalte două candidate pentru găzduirea competiției, respectiv Annecy (Franța) - șapte voturi și Munchen (Germania) - 25 voturi. PyeongChang a câștigat la cea de-a treia candidatură consecutivă, eșuând la primele două în fața orașelor Vancouver (Canada) și Soci (Rusia).Va fi prima ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă și a doua a Jocurilor Olimpice organizate în Coreea de Sud. PyeongChang va fi, de asemenea, al treilea oraș asiatic care organizează Jocurile de iarnă, după Sapporo în 1972 și Nagano în 1998, ambele din Japonia. În plus, vor fi primele Jocuri Olimpice de iarnă organizate într-un oraș-stațiune din anul 1992.Site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de iarnă 2018 scrie că PyeongChang a prezentat un proiect olimpic inspirat și puternic, ce se bucură de susținerea guvernului sud-coreean. Olimpiada va lăsa o moștenire extraordinară orașului PyeongChang, care va deveni astfel punctul central al sporturilor de iarnă din Asia, oferind sportivilor coreeni posibilitatea practicării acestor sporturi acasă.La 19 octombrie 2011, a fost înființat Comitetul de Organizare pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă PyeongChang 2018.Sloganul competiției este "Pasiune. Conectare", iar mascota, Soohorang, a fost inspirată de tigrul alb, mult timp considerat un animal de pază coreean.La Jocurile Olimpice sunt așteptați circa 50.000 de participanți din peste 95 de țări. Vor avea loc 102 evenimente sportive la 15 discipline din șapte sporturi: patinaj (patinaj artistic, patinaj viteză și patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile și snowboard), bob (bob și skeleton), biatlon, curling, hochei pe gheață și sanie.Rusia a fost suspendată de CIO pentru dopaj instituționalizat, dar 168 de sportivi ruși au fost acceptați la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, urmând să concureze sub drapelul olimpic.Programul competițional pentru PyeongChang 2018 include șase noi întreceri: "snowboard big air" (masculin și feminin), patinaj viteză - start în bloc (masculin și feminin), curling dublu mixt și întrecerile de schi alpin pe echipe.Această ediție a JO de iarnă va fi prima cu peste 100 de medalii de aur ce vor fi acordate câștigătorilor, mai precis 102. PyeongChang 2018 va fi, totodată, competiția cu cel mai mare număr de evenimente feminine și mixte din istoria Jocurilor Olimpice de iarnă.Întrecerile sportive se vor desfășura în 13 locații: PyeongChang Olympic Stadium (35.000 de locuri), Alpensia Ski Jumping Centre (8.500 de locuri), Alpensia Biathlon Centre (7.500 de locuri), Alpensia Cross-Country Skiing Centre (7.500 de locuri), Olympic Sliding Centre (6.000 de locuri), Yongpyong Alpine Centre (6.000 de locuri), Jeongseon Alpine Centre (6.500 de locuri), Phoenix Snow Park (18.000 de locuri), Gangneung Hockey Centre (10.000 de locuri), Gangneung Oval (8.000 de locuri), Gangneung Ice Arena (12.000 de locuri), Gangneung Curling Centre (3.000 de locuri) și Kwandong Hockey Centre (6.000 de locuri).Stadionul gazdă pentru ceremoniile de deschidere și închidere ale Jocurilor Olimpice din Coreea de Sud este PyeongChang Olympic Stadium. Lucrările la Stadionul Olimpic din PyeongChang au fost finalizate după 22 de luni, construcția începând în decembrie 2015. Structurat pe șapte nivele, având un diametru de 72 metri, o bază concepută sub formă de pentagon de 58.790 metri pătrați și o capacitate de 35.000 de spectatori, stadionul este situat în Plaza Olimpica. Oficialii sud-coreeni susțin că cele cinci unghiuri ale arenei simbolizează obiectivele PyeongChang 2018: economia, mediul, IT, artele și pacea. În apropiere s-au construit, cu titlul de clădiri temporare, Pavilionul de Cultură, Pavilionul de Informație și Tehnologia Comunicării și "Medal Plaza", locul unde se vor decerna medaliile olimpice.Probele sportive de biatlon se vor desfășura, în perioada 9-25 februarie, la Centrul de biatlon Alpensia. Probele de bob se desfășoară, în perioada 9-25 februarie, la Alpensia Sliding Centre. Probele sportive de combinata nordică vor avea loc, în perioada 14-22 februarie, la Centrul de sărituri Alpensia și la Centrul de schi fond Alpensia. Probele sportive de curling vor avea loc, în perioada 14-22 februarie, la Centrul de curling Gangneung. Competiția de hochei pe gheață se va desfășura, în perioada 14-22 februarie, în două locuri: la Centrul de hochei Gangneung și la Centrul de hochei Kwandong. Probele de patinaj artistic se desfășoară, în perioada 9-25 februarie, la Arena de gheață Gangneung.Probele sportive de patinaj viteză se vor desfășura, în perioada 9-25 februarie, la Gangneung Oval. Întrecerile de short-track (patinaj viteză pe pistă scurtă) au loc, în perioada 9-25 februarie, la Arena de gheață Gangneung. Probele de sanie se vor desfășura, în perioada 9-25 februarie, la Alpensia Sliding Centre. Competiția de sărituri cu schiurile va fi, în perioada 14-22 februarie, la Centrul de sărituri Alpensia. Schiul acrobatic se desfășoară, în perioada 9-25 februarie, la Phoenix Snow Park, iar probele de schi alpin, din perioada 9-25 februarie, la Centrul alpin Jeongseon și Centrul alpin Yongpyong. Probele sportive de schi fond au loc, în perioada 10-25 februarie, la Centrul de schi fond Alpensia, iar cele de skeleton, din perioada 16-17 februarie, la Olympic Sliding Centre. Totodată, probele sportive de snowboard se vor desfășura, în perioada 11-24 februarie, la Centrul de sărituri Alpensia și la Phoenix Snow Park.Întrecerile de short-track și patinaj viteză, sanie, schi sărituri și biatlon vor avea loc seara, în nocturnă, ceea ce va oferi un plus de spectaculozitate. Competițiile de schi alpin se vor desfășura în timpul zilei, maximizând oportunitățile pentru spectatori de a participa la mai multe activități olimpice într-o singură zi.Sunt două Sate Olimpice, PyeongChang și Gangneung, în care vor locui sportivii și tehnicienii care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă. Satul Olimpic de la PyeongChang, cu 600 spații de cazare dispuse în opt clădiri cu câte 15 etaje, urmează a găzdui 3.894 de sportivi și membri ai delegațiilor, în perioada 9-25 februarie, alți 2.268 de sportivi paralimpici fiind așteptați în perioada 8-18 martie 2018. Satul Olimpic din localitatea Gangneung va putea oferi cazare pentru 2.900 sportivi participanți la JO din februarie. Apartamentele din incinta celor două Sate Olimpice vor fi oferite spre vânzare după luna martie 2018.Din Echipa Olimpică a României pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre care și o rezervă, și 27 de tehnicieni și oficiali.Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi portdrapelul delegației României la ceremonia de deschidere.Echipa României:Bob (8 sportivi): Maria Adela Constantin și Andreea Grecu (bob-2), Mihai Cristian Tentea și Nicolae Ciprian Daroczi (bob-2), Dorin Alexandru Grigore, Florin Cezar Crăciun, Levente Bartha (bob-4), Beatrice Puiu (rezervă), antrenori Paul Neagu (bob-2 - feminin), Iulian Daniel Păcioianu (bob-2 - masculin), Silviu Dan Scurtu (bob-4);Schi alpin (2 sportivi): Alexandru George Barbu, Ania Monica Germaine Caill - antrenor Sebastian Petruș Barbu;Patinaj viteză (o sportivă): Alexandra Ianculescu - antrenor Gregg Douglas Planert;Schi fond (3 sportivi): Alin Florin Cioancă, Paul Constantin Pepene, Timea Lorincz - antrenori Carlo Zoller și Constantin Daniel Borca;Sărituri cu schiurile (o sportivă): Daniela Vasilica Haralambie - antrenor Csaba Magdo-Nemeth;Biatlon (6 sportivi): Eva Tofalvi, Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus Faur, George Răzvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Marius Petru Ungureanu - antrenori Gheorghe Gîrniță, Gheorghe Vasile, Simon Marton; masor - Cristian Marian Moșoiu; serviceman - Roland Ciprian Gerbacea;Sanie (5 sportivi): Raluca Strămăturaru (simpu feminin), Valentin Crețu, Andrei Turea (simplu masculin), Cosmin Atodiresei, Ștefan Mușei (dublu masculin) - antrenori Eugen Teodor Radu (sanie dublu), Alexandru George Comșa (sanie simplu);