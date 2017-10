Toţi jucătorii, campioni la "Oval 5 Beach Rugby România"

Toți jucătorii, campioni la "Oval 5 Beach Rugby România"

Două terenuri au fost special amenajate pentru a găzdui duelurile celor opt categorii de vârstă. S-au dus lupte crâncene la categoriile U8, U12, U14, U16, U17, U18, old boys și una feminină - open.Organizatorii au decis ca, în acest an, să nu mai țină cont de rezultatele celor trei zile de meciuri, în care s-a jucat după sistemul „fiecare cu fiecare” pentru fiecare categorie de vârstă, și să-i desemneze pe toți câștigători. Aceștia au oferit premii speciale individuale, pentru cei mai valoroși jucători ai fiecărei echipe, dar și antrenorilor care au depus eforturi considerabile pentru a aduce copiii la mare. Peste 25 de structuri sportive, însumând sute de sportivi, au fost prezente și au evoluat cu ambiție și îndârjire la „Oval 5 Beach România”.Dintre premianți, s-au remarcat: „cel mai tânăr sportiv” - Sebastian Pricop, de doar patru ani, rugbist la Vulturii Poplaca-CSM Sibiu, și „cel mai vârstnic participant” - Petruț Munteanu, manager la CT „Dinicu Golescu”, ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani.„A fost un festival de rugby pe plajă de cea mai mare calitate. Sportivii au fost foarte bine pregătiți, și-au dorit foarte mult victoria, am văzut ambiția lor și ne-am gândit să premiem pe toată lumea. Până la urmă, a fost o competiție amicală, de vacanță, având ca obiectiv principal buna dispoziție. Copiii s-au bucurat că au ajuns la mare, dar în același timp au practicat și sportul pe care îl îndrăgesc, rugby-ul. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și de această dată”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.Din partea Federației Române de Rugby, a fost prezent, în postura de director organizator Nicolae Șișiu, un bun prieten al rugby-ului constănțean. Arbitrii prezenți la competiție au fost Eduard Ploțchi, Remus Apostol, Răzvan Vasiliu și Bogdan Frățilă, toți premiați pentru aportul lor.„A fost o competiție reușită, mai ales pentru faptul că a avut loc la finalul campionatelor de juniori și copii. Sportivii au arătat adevărate deprinderi tehnice pentru un sport practicat pe nisip, unde este mult mai dificil de jucat. Ne bucurăm că s-a jucat într-un fair-play desăvârșit și am fost ocoliți de alte probleme”, a declarat Nicolae Șișiu.