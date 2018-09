Tot mai mulţi copii vin la lupte. "Ei sunt viitorul nostru!"

Tot mai mulți copii vin la lupte. "Ei sunt viitorul nostru!"

Vineri, pe nisipul din dreptul Complexului Doina din stațiunea Mamaia, a debutat o nouă ediție a Campionatului Național de lupte pe nisip, pentru cadeți, juniori și seniori, la masculin și feminin.Din anul 2024, șase categorii de lupte feminine pe plajă vor fi incluse în programul Jocurilor Olimpice, iar acest lucru reprezintă o nouă oportunitate pentru FR de Lupte de a obține medalii. Conducătorii federației și-au făcut deja planul de bătaie pentru ediția de la Paris, cu obiectiv clar - cucerirea cât mai multor medalii.Prezent la întrecerile de pe litoral, președintele FR de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, s-a declarat mulțumit de nivelul arătat de luptători, dar și de numărul acestora.„Nivelul meciurilor este unul din ce în ce mai ridicat. De asemenea, am observat că, de la an la an, numărul concurenților este în creștere. Numai la cadeți au fost aproximativ 200 de sportivi, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure”, a declarat Răzvan Pîrcălabu.Aflată printre puținele federații care a reușit să câștige o medalie la ultima ediție a Jocurilor Olimpice - Rio de Janeiro 2016 (bronz - Albert Saritov), FR de Lupte își pune mari speranțe și în ediția de la Tokyo 2020.„Țintim cel puțin două medalii la Tokyo. Pentru a reuși lucruri mărețe, ai nevoie de obiective pe măsură. Ce credibilitate să mai am eu dacă ajung să îmi propun lucruri minore? Am ales drumul naturalizării pentru a readuce luptele în prim-planul sportului românesc. A fost o politică pe termen scurt, care ne-a reușit. În același timp, ne-am ocupat atenți de cei mici. Ei sunt viitorul nostru. Faptul că am câștigat o medalie la Rio i-a făcut pe copii să viseze, să creadă în forțele lor și să spere că vor ajunge și ei acolo. Astfel, tot mai mulți copii au venit la lupte. Stau mărturie sălile pline de luptători din toată țara. Recent, am achiziționat recuzită nouă (saltele, manechine etc.) și o vom trimite curând în teritoriu, prin toată țara. Când tratezi totul cu corectitudine și lucrezi cu simț de răspundere, este imposibil să nu apară rezultate”, a completat Pîrcălabu.★ ★ ★La competiția din Mamaia, sâmbătă, 1 septembrie, vor intra în ringul rotund juniorii, atât la feminin, cât și la masculin, în intervalele orare 9-13 și 16-18.30. Imediat după terminarea tuturor meciurilor, va avea loc ceremonia de premiere.Duminică, 2 septembrie, vine rândul seniorilor de a lupta pe nisipul încins. Între orele 9-12, vor avea loc tururile preliminare, iar între orele 12-13, vor avea loc finalele. Ceremonia de premiere este programată de la ora 18.30.Campionatele Naționale de lupte pe plajă sunt organizate de către Federația Română de Lupte, în parteneriat cu Asociația Județeană de Lupte Constanța.„Cu ajutorul FR de Lupte, acest turneu a devenit tradițional la Constanța. Faptul că a crescut numărul sportivilor față de anul trecut, de la 200 la 350, este un lucru încurajator pentru noi. Ne-am bucurat să avem lângă noi oameni importanți ai sportului românesc: Ion Draica, Elena Frîncu, Ilie Floroiu. A devenit un turneu important pentru comunitatea sportului constănțean și încercăm mereu să ne autodepășim. Am reușit să aducem pe litoral, cu ocazia acestui turneu, peste 1.000 de persoane - sportivi, antrenori, alături de familiile acestora. Toată lumea are de câștigat”, a declarat Gigi Pambuca, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța.