"Tot ce am văzut la jucătorii mei mă face să mă gândesc pozitiv la calificare"

Ştire online publicată Miercuri, 12 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

România are doar cinci puncte după trei meciuri jucate în preliminariile CM 2018, dar selecționerul Christoph Daum s-a declarat mândru și fericit după remiza de marți seara, de la Astana."Nu sunt chiar satisfăcut de rezultat. Sunt satisfacut de modul în care ne-am organizat, dar am ratat șansele de gol, momentele decisive, care fac diferența într-un joc. La cum au alergat și cum s-au luptat, sunt o mândrie pentru țara lor, ar trebui să fim toți mândri, cresc de la meci la meci. E tot fotbal ce s-a jucat pe acest teren, dar e greu să faci combinații bune, e foarte greu să te adaptezi într-un timp atât de scurt. Următorul meci va fi cu Polonia, până atunci vom mai crește și toată lumea va face tot posibilul ca să câștigăm. Tot ce am văzut la jucătorii mei mă face să mă gândesc pozitiv la calificare. A trebuit să aștept ultima schimbare până târziu, pentru că dacă ni se mai accidenta un jucător rămâneam pe minus", a declarat Christoph Daum, după Kazahstan-România 0-0, scrie romaniatv.net