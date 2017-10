Torje: Este ruşinos. Eu personal şi întreaga echipă, întregul staf le cerem scuze suporterilor

Torje: Este rușinos. Eu personal și întreaga echipă, întregul staf le cerem scuze suporterilor

Ştire online publicată Luni, 20 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fotbalistul Gabriel Torje a declarat, duminică seară, după eliminarea României de la Campionatul European, că acest deznodământ este rușinos și că el și colegii săi le cer iertare suporterilor."Cu siguranță este rușinos, nu avem nicio scuză, nu avem ce motive să invocăm. E rușinos și cred că va fi greu să trecem peste acest rezultat și peste acest Campionat European. Trebuie să strângem rândurile și să ne concentrăm pentru o campanie bună de calificare la Cupa Mondială. Dacă vom juca cum am jucat în ultima perioadă nu avem nicio șansă. Suntem cu toții vinovați. Am avut o grupă accesibilă și nu am putut să trecem. E greu să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Puteam să ajut echipa mult mai mult personal. Eu personal și întreaga echipă, întregul staf le cerem scuze suporterilor, pentru că au venit și ne-au susținut", a spus Torje la Dolce Sport.