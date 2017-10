Toma Matei, arbitrul anului pentru a patra oară în carieră

1

TOMA MATEI

Daca nu vreti sa al publicati e problema d-stra dar vor fi com si in alte ziare.Va rog sa ai spuneti lui Toma Matei sa aduca o distinctie s-au diploma din care sa reiese ca a fost arbitrul anului in toti acesti ani.La F.R.BOX niciodata nu au fost declarati arbitri anului si pentru aceasta ma vad obligat sa intervin pentru a lasa laudele la o parte si a se spune adevarul.Toma Matei a fost un arbitru bun dar o data cu varsta ca orice om ia scazut potentialul al apreciez dar nu pot sa tolerez Minciuna va multumesc.