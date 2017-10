HCM Constanța - Steaua București 30-23, în Liga Națională de handbal masculin

Toma i-a îngrozit pe „piticii“ Stelei

HCM Constanța s-a impus, cu scorul de 30-23, în derby-ul rundei a zecea a Ligii Naționale de handbal masculin, disputat, ieri, la Sala Sporturilor. Mai mult ca sigur, campioana României va termina anul 2009 pe locul întâi în clasament. Handbaliștii constănțeni au făcut o primă repriză perfectă în fața rivalilor de la Steaua. Mihai Popescu a închis poarta, apărând inclusiv două aruncări de la 7 metri, „trasoarele” lui Florin Nicolae și-au atins ținta, iar pe faza a doua, Laurențiu Toma a fost de neoprit. Bucureștenii s-au chinuit să țină pasul, dar HCM-ul a intrat la cabine cu avantaj de șase goluri, 14-8. În debutul reprizei secunde, pe fondul relaxării constănțenilor, oaspeții au redus din handicap, apropiindu-se periculos, până la 17-18, cu doar 13 minute înainte de final. Cifra a purtat ghinion Stelei. HCM și-a revenit, Toma a marcat trei goluri consecutive și echilibrul s-a rupt definitiv. Ultimele cinci minute au fost la discreția oamenilor lui Zoran Kurteș, care au profitat de căderea „militarilor” și și-au rotunjit golaverajul. Tabela a „înghețat” la 30-23, victorie mult aplaudată de mia de suporteri prezenți în tribune. *** Victorie de moral și pentru CSM Medgidia, echipa lui Florin Cazan trecând, chiar mai ușor decât o arată scorul, 35-24, pe teren propriu, de nou-promovata SCM Brașov. Celelalte rezultate ale rundei: UCM Reșița - HC Odorhei 37-31, Știin-ța Bacău - U Cluj 31-28, Bucovina Suceava - Poli Timișoara 32-26, HC Minaur Baia Mare - CSM Satu Mare 30-22. Partida Pandurii Târgu Jiu - Dinamo București, scor 35-32, s-a jucat vineri, în devans. În clasament, HCM Constanța se află pe primul loc, cu 18 puncte, urmată de UCM Reșița (17 p) și Pandurii (15 p). CSM Medgidia a urcat o poziție, până pe 12, cu 4 puncte. Etapa viitoare (joi, 3 decembrie), ambele formații dobrogene vor evolua în deplasare, după următorul program: SCM Brașov - HCM Constanța și CSM Satu Mare - CSM Medgidia. În celelalte două etape ale turului care au mai rămas de jucat anul acesta, HCM va mai întâlni pe CSM Satu Mare (acasă) și Dinamo (la București), așa că, mai mult ca sigur, campioana va obține punctaj maxim, iar Revelionul o va găsi tot în fotoliul de lider. *** Interul naționalei feminine de handbal a României, Carmen Amariei, a declarat, sâmbătă, că tricolorele au șanse să joace finala Campionatului Mondial din China, pe care speră să o câștige. „Este o șansă enormă pentru noi și sperăm să ajungem în finala mare, unde să pierdem argintul. Nu avem nevoie de loc special în bagaje pentru medalie, pentru că ea va sta la gât”, a spus Amariei. „E normal să se dorească o medalie, după ce am câștigat Cupa Mondială. Acea victorie ne-a adus o presiune în plus, pentru că acum suntem priviți cu alți ochi. Poate era mai bine să pornim ca outsider, dar acum suntem printre favorite”, a spus selecționerul Radu Voina. România face parte din Grupa C a turneului final, programat luna viitoare, alături de Norvegia, Ungaria, Japonia, Tunisia și Chile. Delegația română a plecat spre China, sâmbătă seară. Obiectivul tricolorelor la această competiție este clasarea pe unul din primele cinci locuri.