Tocaţi de arbitri şi de propria neputinţă

1

penibil

Iar mă disperi cu copy-paste-ul? Crezi că dacă mă iei cu "stimate cititor" mă impresionezi? Crezi că nu știu cu cine am de-a face? Știu prea bine, doar am lucrat împreună. Ia gândește-te puțin: câți oameni de valoare au plecat de la "Cuget Liber" din cauza ta? Am pretenții de la tine, Mihalache. Tu nu ești Cosmin Smochină, de la Jurnalul Național. Văd că te străduiești să scrii bine și știu sigur că poți să scrii mai bine decât atât - doar te lauzi singur că ești un jurnalist cu experiență -, dar, din comoditate, ești prea tentat să faci țac -pac, adică... copy-paste! Ți-am scris anterior o singură propoziție, iar răspunsul său a fost mult prea lung... Știu, ți-e frică, fiindcă te simți cu musca pe căciulă! Voi fi în permanență umbra ta, chiar și în visele tale cele mai dulci. Fii tare, greul de-abia acum începe!