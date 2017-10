Toate meciurile din Liga I au fost amânate

Sâmbătă, 07 Mai 2016

Decesul lui Patrick Ekeng a determinat Comitetul de Urgență al LPF să amâne toate partidele din Liga I, plus eșaloanele inferioare, programate în acest weekend.„În primul rând, în numele LPF, vreau să-mi exprim pe această cale tristețea profundă și să anunț că LPF este alături de clubul Dinamo și de familia jucătorului,” a declarat Marius Mitran, director de imagine LPF.„Nu numai eu, cred că și colegii mei și cei de la alte echipe nu cred că mai pot juca în aceste weekend. Aș juca degeaba, nu aș putea să merg pe teren. Mai bine nu se dădeau imaginile, au mai fost cazuri când s-a întâmplat la fel, dar nu am văzut imaginile și nu m-a marcat,” a spus Alexandru Chipciu, Steaua.Și finala Cupei României, dintre Dinamo și CFR Cluj, care trebuia să se joace marți, a fost reprogramată o săptămână mai târziu, pe 17 mai.„E foarte bine că s-a amânat Cupa, erau implicați cei de la Dinamo și nu puteai să joci la două zile după asemenea eveniment,” a precizat Laurențiu Reghecampf, antrenor Steaua.„Sa spun sincer, acum nu ma intereseaza absolut nimic. Sa decida ce vor ei si cum vor ei. 19:50 In starea care sunt si cum sunt baietii si noi toti, chiar nu mai conteaza,” a adăugat Ionel Dănciulescu, director sportiv Dinamo.LPF a decis ca meciurile amânate din acest weekend să se dispute la începutul săptămânii viitoare, transmite Digi24.ro.