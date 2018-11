Titlu de Ambasador! Universitatea "Ovidius" o premiază pe Simona Halep

Luni, 5 noiembrie, Universitatea „Ovidius” Constanța o premiază pe Simona Halep cu titlul de „Ambasador al Universității «Ovidius» Constanța”. Festivitatea va avea loc în Campusul Universitar, Sala Senatului, Corp A.Constănțeanca este studentă în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport a UOC, iar în acest moment, urmează un tratament de recuperare la spate, în urma accidentării ce a ținut-o departe de teren în ultimele luni.Lidera clasamentului WTA a mai fost premiată în anul 2014, cu o Diplomă de Excelență, o medalie simbolică, dar și cu statutul de Cadru Didactic Asociat.Simona Halep a postat un mesaj pe rețelele de socializare, zilele trecute, prin care mulțumește tuturor celor care i-au fost alături în acest an, plin de momente frumoase.„Încă un an s-a sfârșit, al doilea la rând în care sunt lideră WTA. Nu puteam cere mai mult, nu puteam fi mai fericită. Nu pot descrie în vorbe cum mă simt pentru această performanță. Fără familia mea, fără prietenii apropiați și fără echipa mea, nimic nu ar fi fost posibil. Am avut persoane speciale în jurul meu, de aceea am fost capabilă de rezultate atât de bune. Mulțumesc fanilor mei pentru faptul că au fost parte a acestei frumoase călătorii și privesc înainte către o nouă provocare, anul viitor”, a spus Simona Halep.De asemenea, Simona nu l-a uitat nici pe cel care i-a fost alături o bună perioadă de timp, fostul mare jucător de tenis constănțean Andrei Pavel.