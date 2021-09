Tineret / DJST Constanţa desfășoară, luna viitoare, campania de informare TIME TO MOVE 2021

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, punct local de informare EURODESK ROMÂNIA și membră a rețelei de informare cu același nume, desfășoară în luna octombrie 2021 campania de informare TIME TO MOVE 2021.„Prin această campanie, ne propunem să livrăm informații tinerilor prin evenimente de tip offline/online”, a declarat directorul executiv al DJST Constanţa, Mariana Solomon.Informațiile privesc domenii de interes, precum educație (burse - stagii de practică), voluntariat (rețele, participări în diferite proiecte, recrutări de voluntari), oportunități de petrecere a timpului liber, angajabilitate, prezentarea unor oportunități de finanțare - programele ERASMUS+ și Corpul European de Solidaritate, Portalul European pentru Tineret sau inițiativa de călătorie pentru tineret DISCOVEREU.Un alt punct al campaniei de informare este reprezentat de concursurile dedicate tinerilor marca a campaniei TIME TO MOVE 2021 - „I am Europe, we are Europe”. Prin acest concurs, organizatorii EURODESK EUROPA își propun să stimuleze creativitatea tinerilor oferind posibilitatea ca aceștia din urmă să relateze în maximum 10 propoziții despre societatea inclusiva, egalitate în drepturi, drepturile omului, cetăţenie activă.Aceste concursuri vor fi anunțate pe site-ul dedicat campaniei, concursul „I AM EUROPE, WE ARE EUROPE” are ca termen limită de înscriere 3 octombrie 2021.Foto: vapc.ca