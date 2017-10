Tibor Selymeş cere întăriri pentru Săgeata Năvodari

Tibor Selymeș cere întăriri pentru Săgeata Năvodari

Înfrângerea de la Vaslui (0-1), din ultima etapă a Ligii I, i-a dat de gândit lui Tibor Selymeș, antrenorul Săgeții Năvodari. După meci, el a declarat că echipa are nevoie urgentă de „întăriri” în atac, pentru a face față cerințelor primului eșalon.„Avem nevoie de doi jucători în atac, pentru că nu putem să ținem de minge. Roman este un băiat tânăr, nu poate face față singur acolo. Am nevoie de un vârf care să țină de minge, pentru că am pierdut aproape toate mingile când am verticalizat jocul”, a mai declarat Selymeș.Până în prezent, Săgeata Năvodari are o victorie, două remize și două înfrângeri în Liga I, poziționându-se pe locul 12, cu 5 puncte.