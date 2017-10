Tiberiu Dolniceanu, nou lider în clasamentul Cupei Mondiale la sabie

Scrimerul Tiberiu Dolniceanu (26 ani) este noul lider în clasamentul Cupei Mondiale la sabie masculin, informează Agerpres, după locul trei obținut sâmbătă și cele 20 de puncte cucerite în concursul de la Madrid. Tiberiu Dolniceanu este pentru prima dată în postura de ocupant al locului 1 în Cupa Mondială de sabie, cu 195 de puncte, șapte mai multe decât rusul Veniamin Reșetnikov și cu 17 mai multe decât campionul olimpic în exercițiu, maghiarul Aron Szilagyi. Prin comparație, la începutul carierei Dolniceanu s-a clasat pe locul 535 în sezonul 2007-2008 și pe poziția 88 în sezonul 2008-2009. Ceilalți sabreri români ocupa următoarele poziții în clasament: Alin Badea — locul 32 (49 de puncte), Ciprian Gălățanu — locul 37 (44 de puncte), Iulian Teodosiu — locul 133 (7 puncte), Mădălin Bucur — locul 211 (3 puncte), Dragoș Sîrbu — locul 245 (2 puncte) etc. Antrenorul lotului de sabie băieți a României este Mihai Covaliu. ''Rezultatul lui Tibi este încă o dovada a valorii pe care o are scrima românească. Este pentru prima dată pentru el când ocupa o astfel de poziție. Am mai fost eu, a mai fost Rareș Dumitrescu pe primul loc, dar pentru Tibi este o premieră. Îl felicit și îmi doresc să stea cât mai mult acolo'', a spus Mihai Covaliu. Chiar dacă a fost eliminată în optimi la Leipzig, Ana Maria Brânză se menține lider în clasamentul Cupei Mondiale de spadă feminin. Cu 270 de puncte, Brânză este lider detașat. Poziția a doua este ocupată de maghiara Emese Szasz (200 de puncte), iar rusoaica Anna Sivkova este pe trei (189 de puncte). Echipa feminină de spadă, care a încheiat pe locul opt etapa de la Leipzig de duminică, ocupă locul trei în clasamentul Cupei Mondiale, cu 304 puncte, după China (388 de puncte) și Rusia (358 de puncte). Sabrerii au terminat pe locul nouă etapa de la Madrid și se mențin pe locul cinci în topul Cupei Mondiale, cu 260 de puncte. Primele patru sunt, în ordine: Rusia (348 puncte), Coreea de Sud (328 puncte), Italia (324 puncte) și Ungaria (296 puncte).