Test util pentru HCDS în partida cu Partizan Belgrad

HCDS a jucat miercuri un nou meci amical, al treilea și ultimul programat la Belgrad, în cantonamentul de pregătire care s-a încheiat. A fost un joc de verificare util disputat pe terenul vicecampioanei Serbiei, Partizan Belgrad, încheiat la limită: scor 24-25.„Am condus până în minutul 57. Dar am jucat, în repriza a doua, fără Susanu și Nikolic, amândoi accidentați. Deci, practic am jucat fără pivoți. Am fost mai buni, dar când joci la ei, cu arbitrii lor…. Au fost trei meciuri care ne-au arătat că suntem pe drumul cel bun. Dar, mai avem mult de lucrat”, a declarat antrenorul secund al celor de la HCDS, George Buricea.HC Dobrogea Sud a câștigat primele amicale, 36-23 cu Jugovic Kac și 30-16 cu Metaloplastika Sabac. După 12 zile, echipa va părăsi cantonamentul de la Belgrad și va mai juca un amical la Timișoara, vineri, de la ora 17.00. Cu această ocazie, SCM Politehnica își va prezenta lotul pentru noul sezon. Meciul se va disputa în Sala Constantin Jude, iar accesul spectatorilor va fi permis numai cu un certificat de vaccinare, prezentarea dovezii trecerii prin boală sau test Covid negativ.