Tenis, WTA Madrid: Simona Halep vs Kiki Bertens (19:30)

Simona Halep (3 WTA) va disputa sâmbătă finala cu numărul 35 a carierei și a patra la turneul Premier Mandatory de la Madrid. Românca o va înfrunta pe olandeza Kiki Bertens (7 WTA), jucătoare în fața căreia a pierdut anul trecut titlul de la Cincinnati. Partida de astăzi va avea o miză dublă pentru Halep: al treilea trofeu la competiția spaniolă și numărul 1 în clasamentul mondial. Confruntarea este programată la ora 19:30.

Ce a spus Simona Halep despre finala de la Madrid







"Kiki a jucat finala anul trecut aici, are încredere, îi place. A făcut rezultate bune în ultima perioadă, are încredere mare. Este o jucătoare extraordinară, așa că trebuie să îmi văd de treabă, să mă concentrez pe mine și pe jocul meu", a spus Halep pentru Digi Sport.







Bertens: "Simona iubește zgura. Va fi o luptă dificilă"







"Va fi o luptă dificilă contra Simonei, trebuie să recunosc. Am mai avut meciuri dificile și în trecut. Simona iubește zgura și iubește să joace aici, la Madrid. A și câștigat trofeul de două ori. Și mie îmi place însă aici. Cred că va fi o bătălie frumoasă și, da, abia aștept meciul", a declarat Kiki Bertens.







Cine este Kiki Bertens



Kiki Bertens s-a născut pe 10 decembrie 1991, la Wateringen (Olanda). A început să joace tenis la vârsta de șase ani, la ATV Berkenrode, un club de tenis unde jucau unchiul și mătușa ei. A debutat în tenisul profesionist în 2009. Kiki are două surori, Joyce și Daisy, ea fiind cea mijlocie.



Potrivit site-ului WTA, suprafețele favorite de joc sunt zgura și hardul. Turneele preferate sunt cele de Grand Slam, cea mai bună performanță fiind o semifinală la Roland Garros, în 2016. A fost învinsă atunci de Serena Williams, scor 7-6(7), 6-4.



Anul trecut, Bertens a ajuns până în semifinale la Turneul Campioanelor, unde a fost învinsă de Elina Svitolina după un meci maraton de două ore și 39 de minute, scor 7-5, 6-7 (5), 6-4.



Kiki Bertens are în palmares opt titluri WTA la simplu și 10 la dublu. În acest sezon, olandeza s-a impus la turneul de la Sankt Petersburg (hard), unde a trecut în finală de Donna Vekic, scor 7-6(2), 6-4.



La Stuttgart, primul turneu jucat pe zgură în acest an, Bertens s-a oprit în semifinale, fiind învinsă de Petra Kvitova, scor 7-6(3), 3-6, 6-1. La începutul lunii aprilie, olandeza ajunsese până pe locul 6 WTA.



Kiki Bertens este antrenată din anul 2015 de olandezul Raemon Sluiter, fost jucător de tenis (cea mai bună clasare a carierei - locul 46 ATP).



Simona Halep vs Kiki Bertens:



Vârsta: 27-27



Locul nașterii: Constanța - Wateringen, Olanda



Înălțime: 1,68 metri - 1,82 metri



Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă



Victorii/înfrângeri în 2019: 23/6 vs 23/9



Victorii/înfrângeri în carieră: 468/203 vs 389/234 (potrivit WTA)



Titluri în 2019: 0-1



Titluri în carieră: 18-8



Bani câștigați în 2019: $818,106 vs $578,685



Bani câștigați din tenis: $28,963,685 vs $7,100,809



Locul în clasamentul WTA: 3-7



Cea mai bună clasare din carieră: 1-6.



Halep vs Bertens, întâlniri directe (3-2):



2010, Torhout (hard): 7-6(2), 6-2 pentru Simona Halep



2012, Fes (zgură): 6-3, 6-4 pentru Kiki Bertens



2016, Wimbledon (iarbă): 6-4, 6-3 pentru Simona Halep



2017, Roma (zgură): 7-5, 6-1 pentru Simona Halep



2018, Cincinnati (hard): 2-6, 7-6(6), 6-2 pentru Kiki Bertens



Parcursul celor două jucătoare până în finala de la Madrid:



Simona Halep



Turul I: 6-0, 6-4 cu Margarita Gasparyan (Rusia, 64 WTA), după o oră și 16 minute



Turul II: 7-5, 6-1 cu Johanna Konta (Marea Britanie, 41 WTA), după o oră și 30 de minute



Optimi: 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova (Slovacia, 46 WTA), după 45 de minute



Sferturi: 7-5, 7-5 cu Ashleigh Barty (Australia, 9 WTA), după o oră și 33 de minute



Semifinale: 6-2, 6-7(2), 6-0 cu Belinda Bencic (Elveția, 18 WTA), după două ore.



Kiki Bertens



Turul I: 6-3, 6-2 cu Katerina Siniakova (Cehia, 44 WTA), după o oră și șapte minute



Turul II: 6-4, 6-3 cu Jelena Ostapenko (Letonia, 29 WTA), după o oră și 25 de minute



Optimi: 6-1, 6-2 cu Anastasija Sevastova (Letonia, 13 WTA), după 61 de minute



Sferturi: 6-2, 6-3 cu Petra Kvitova (Cehia, 2 WTA), după o oră și 20 de minute



Semifinale: 6-2, 7-5 cu Sloane Stephens (SUA, 8 WTA), după o oră și 30 de minute.



Simona Halep, 18 titluri WTA în carieră:



Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), București (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), București (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) și Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele șase în 2013.



Finale WTA de simplu pierdute de Halep (16):



Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 și Fes (WTA), în 2011 și 2010.



Kiki Bertens are opt trofee în palmares: Sankt Petersburg - 2019; Charleston, Cincinnati, Seoul - 2018; Gstaad, Nürnberg - ambele în 2017; Nürnberg - 2016; Fes - 2012. Olandeza a mai disputat alte două finale, la Madrid în 2018 și la Gstaad în 2016.



Mutua Madrid Open se dispută pe zgură în perioada 4-11 mai, este de categorie Premier Mandatory, la start pe tabloul principal s-au aflat 64 de jucătoare, directorul competiției este Feliciano Lopez, iar premiile sunt în valoare totală de $7,021,128.



Cine a câștigat de-a lungul timpului la Madrid:



2018 - Petra Kvitova



2017 - Simona Halep



2016 - Simona Halep



2015 - Petra Kvitova



2014 - Maria Sharapova



2013 - Serena Williams



2012 - Serena Williams



2011 - Petra Kvitova



2010 - Aravane Rezai



2009 - Dinara Safina.