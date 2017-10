Tenis: Votaţi Halep pentru titlul de cea mai bună jucătoare a lunii iulie WTA!

Tenis: Votați Halep pentru titlul de cea mai bună jucătoare a lunii iulie WTA!

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep, care de săptămâna viitoare va devein numărul doi mondial în clasamentul WTA candidează pentru titlul de cea mai bună jucătoare a lunii iulie și pentru cel de „Stea în ascensiune” pe luna trecută, informează Agerpres. Jucătoarele Serena Wiliams și Caroline Wozniacki sunt contracandidatele româncei în desemnarea celei mai bune jucătoare ale lunii. Pentru titlul de „Stea în ascensiune” (Rising Star of the Month), Halep le are ca și adversare pe Elina Svitolina și pe Kurumi Nara. Simona Halep poate fi votată, pentru ambele titluri, pe site-ul WTA până joi, iar rezultatele vor fi anunțate vineri.