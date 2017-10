Tenis / Virginia Ruzici: Halep ne va surprinde jucând cel mai bun tenis din carieră

Sâmbătă, 07 Iunie 2014

Singura câștigătoare din România a unui turneu de Grand Slam, Virginia Ruzici, actualul manager al Simonei Halep, a declarat că Simona Halep va surpinde pe toată lumea, jucând cel mai bun tenis din carieră, în finala de la Roland Garros, în fața Mariei Șarapova, favorită în opinia ei."Șarapova, care are o experiență deosebită, care a câștigat deja patru titluri de Grand Slam, pe hârtie, este favorita acestui turneu, deși Simona este cap de serie numărul patru. Însă eu cred că Simona va juca cel mai bun tenis al carierei și ne va surprinde", a afirmat Ruzici, pentru Dolce Sport.Ea crede că Halep este avantajată de faptul că a mai întâlnit-o recent pe Șarapova, în finala turneului de la Madrid, deoarece a putut să-i cunoască jocul sportivei din Rusia, chiar dacă a pierdut în fața ei. "Cred că finala pierdută la Madrid îi va folosi, și-a dat seama că este foarte aproape, a câștigat primul set cu 6-1 în fața Șarapovei, este bine că a avut ocazia să o întâlnească într-un moment foarte important, într-un turneu foarte important și sunt sigură că ea va da totul, va fi mai proaspătă decât Șarapova și are șansele ei", a spus spus fosta jucătoare. Virginia Ruzici are în palmares un titlu (1978) și o finală la Roland Garros (1980).