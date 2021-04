Tenis / Vanessa Nocaci și Gabriel Ghețu au câștigat Selecția Națională U14

Cei mai buni 16 jucători și cele mai bune 16 jucătoare din România, la categoria U14, au participat, pe terenurile Centrului Național de Tenis al FRT, la Selecția Națională U14.După jocuri la cel mai înalt nivel, s-au stabilit câștigătorii din acest an, informează Federaţia Română de Tenis .În turneul fetelor, fără să piardă vreun meci, s-a impus Vanessa Ioana Nocaci, de la CS Sănătatea Ergolemn Satu Mare, dar finala a fost una foarte disputată. Vanessa, care a câștigat Grupa B, s-a impus în trei seturi, scor 7-5, 5-7, 6-4, în fața Andradei Komarov, de la LPS „Mircea Eliade” București, cea care a câștigat Grupa A.În meciul pentru locul trei, s-a impus, cu un categoric 6-0, 6-0, Oana Anamaria Federica, de la CS Universitar Târgu Mureș, câștigătoare a Grupei C, în fața Alessiei Maria Florea, de la Asociaţia TC „Victor Hănescu”, cea care a câștigat grupa D.Tot fără să piardă vreun meci - de fapt nu a pierdut nici măcar un set! -, a câștigat și Gabriel Ghețu turneul băieților.Jucătorul legitimat la CS Dinamo București, care a câștigat Grupa A, s-a impus cu 6-2, 6-3, în fața câștigătorului Grupei B, Tudor Ţibelea, de la Daimon Sport Club.În finala mică, Adrian Matei Nedelcu a avut nevoie de trei seturi pentru a-și asigura victoria. Legitimat la Tenis Club Enache, Adrian, care a câștigat Grupa C, a trecut cu 3-6, 6-1, 6-3, de Ștefan Horia Haită, de la CSS Steaua București, câștigător al Grupei D.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro