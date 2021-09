Tenis / Travaglia, Albot şi Kokkinakis vin să joace la Challenger-ul de la Bucureşti

Ediția de debut a turneului ATP Challenger 80 „Trofeul Țiriac Năstase”, ce se va disputa la București, pe terenurile Centrului Național de Tenis, în perioada 19-26 septembrie 2021, se anunță a fi una foarte valoroasă, în condițiile în care jucătorii înscriși până acum sunt nume care înseamnă ceva în tenisul mondial masculin.Favorit nr. 1 este italianul Stefano Travaglia, aflat pe locul 60 la începutul acestui an, iar cap de serie nr. 2 este Radu Albot (Republica Moldova) - locul 108 mondial.Nu mai puțin de șapte jucători din Top 200 ATP și-au anunțat intenția de a juca la Trofeul Țiriac Năstase, iar printre ei se numără slovenul Blaz Rola, cehul Zdenek Kolar, cel care a câștigat anul acesta turneul ATP Challenger Concord Iași Open, și australianul Thanasi Kokkinakis, informează Federaţia Română de Tenis.Rusul Teymuraz Gabashvili (ajuns până pe poziția 43 în lume), tunisianul Malek Jaziri, clasat și el la un moment dat pe locul 42 în lume, cehul Lukas Rosol (fost jucător de Top 30 ATP) și germanul Matthias Bachinger, și el un jucător de Top 100 ATP, s-au înscris la turneul de la București, iar alături de aceștia vor evolua, cu siguranță, și cei mai buni jucători români ai momentului.Marius Copil, cu peste 150 de partide în circuitul ATP și cu multe meciuri de Cupa Davis la activ pentru România, este deja calificat pe tabloul principal de simplu al turneului de la București. Filip Cristian Jianu, cel mai promițător tânăr jucător român în acest moment, cu trei sferturi de finală la turnee challenger în acest an, cel mai bine clasat jucător român de sub 20 de ani în Topul ATP din ultimul deceniu, și un jucător de bază în echipa de Cupa Davis, va fi și el cu certitudine pe tabloul principal, iar toate wild-card-uri la care au dreptul organizatorii vor merge către jucătorii români.Accesul spectatorilor în Centrul Național de Tenis din București, bd. Pierre de Coubertin 11, sector 2, va fi liber, începând din prima zi de calificări, respectiv duminică 19 septembrie 2021, și până în ziua finalei, 26 septembrie 2021.Foto: Federaţia Română de Tenis / frt.ro