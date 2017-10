Tenis / Tecău și Vandeweghe au ratat calificarea în finala probei de dublu mixt la US Open

Perechea româno-americană Horia Tecău/CoCo Vandeweghe a ratat calificarea în finala probei de dublu mixt la turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a fost învinsă de cuplul Martina Hingis (Elveția)/Jamie Murray (Marea Britanie), cu 6-4, 7-6 (8), vineri, în penultimul act, jucat la arenele Flushing Meadows din New York, informează Agerpres.Horia Tecău a pierdut acest meci după ce tot vineri, la US Open, el și olandezul Jean-Julien Rojer au câștigat titlul în proba masculină de dublu, după ce au învins cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cu 6-4, 6-3.Principalii favoriți în semifinala de la dublu mixt s-au impus într-o oră și 30 de minute, după ce Tecău și partenera sa au irosit trei mingi de set în tiebreak.În primul set, Hingis și Murray au reușit break-ul în ghemul al treilea (2-1), iar apoi au reușit să își păstreze avantajul creat până la finalul actului inaugural. În setul al doilea, Tecău și Vandeweghe au jucat mai bine și au condus ostilitățile, dar și-au pierdut din nou serviciul, la 3-3, însă l-au recuperat imediat, setul ajungând în cele din urmă în tiebreak. Cuplul româno-american a condus cu 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, 6-4 și 7-6, dar în cele din urmă a cedat cu 8-10.Tecău și Vandeweghe au reușit să facă mai multe puncte decât adversarii și să aibă procentaje mai bune la ambele servicii, însă au transformat doar una dintre cele 13 mingi de break create, spre deosebire de adversari (2/4).Pentru evoluția lor, Tecău și Vandeweghe s-au ales cu 30.000 de dolari.La ediția de anul trecut, Coco Vandeweghe a jucat finala de dublu mixt la US Open alături de compatriotul său Rajeev Ram.Tot anul trecut, Tecău și Vandeweghe au pierdut finala de dublu mixt la Australian Open. Horia are un titlu de Mare Șlem la dublu mixt, cucerit în 2012 la Australian Open, alături de altă americancă, Bethanie Mattek-Sands, și o finală, de asemenea, la Melbourne, jucată alături de indianca Sania Mirza.