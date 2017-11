Tenis: Tecău și Rojer, eliminați de la Turneul Campionilor după a doua înfrângere

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer nu mai are nicio șansă de calificare în semifinalele Turneului Campionilor de la Londra (ATP Finals), după ce a fost învinsă de cuplul Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), marți, cu 7-6 (3), 7-6 (6), în Grupa Eltingh/Haarhuis.Tecău și Rojer, campionii din 2015 și favoriții numărul trei la ediția din acest an, au cedat după o oră și 47 minute în fața deținătorilor titlului.Perechea româno-olandeză a început cu dreptul, a avut 1-0 și a ratat apoi trei mingi de 2-0. La 2-2 în primul set, Tecău și-a pierdut serviciul, iar apoi Kontinen și Peers, favoriții numărul doi, s-au desprins la 4-2. Tecău și partenerul său au avut un reviriment, dovedit de trei ghemuri la serviciu luate la zero, o minge de break ratată și apoi un break câștigat, meciul ajungând în tiebreak. Tecău și Rojer au luat primul punct, dar apoi au pierdut șase la rând (Rojer a comis două duble greșeli consecutive), iar setul a fost adjudecat de adversari cu 7-6 (3).În setul secund, Kontinen și Peers au reușit un break la 2-1, tot pe serviciul lui Tecău, iar apoi scorul a fost 4-1, 5-2. Tecău și Rojer au reușit un break spectaculos, după ce au salvat patru mingi de meci, și s-au apropiat la 4-5, au salvat alte trei mingi de meci și au restabilit egalitatea, 5-5. Setul a ajuns în tiebreak, după a opta minge de meci salvată.Kontinen și Peers au condus în tiebreak cu 3-1, au fost egalați (3-3), scorul a devenit apoi 6-3, apoi a fost 6-6.Kontinen și Peers au acum 3-2 în meciurile directe. Cuplul finlandezo-australian s-a impus în 2016 la Monte Carlo în optimi, cu 6-2, 6-3, și anul acesta, la Montreal, cu 6-4, 7-5. Tecău și Rojer au câștigat de două ori în 2017, în semifinale la Dubai, cu 7-6 (8), 6-3, și în semifinale la US Open, cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, în drumul spre titlu.În primul lor meci de la Londra, Tecău și Rojer au fost învinși, duminică, de francezii Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut, cu 1-6, 7-6 (7), 10-8, după ce au ratat o minge de meci.Tecău și Rojer vor întâlni joi perechea Ryan Harrison (SUA)/Michael Venus (Noua Zeelandă).Tecău și Rojer s-au ales pentru participarea la Turneul Campionilor cu un cec de 72.000 de dolari.Tecău și Rojer încheie anul cu patru titluri, pe lângă US Open, învingând la Dubai, Geneva și Winston-Salem, transmite Agerpres.ro.