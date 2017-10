Tenis / Sorana Carstea se va duela marţi cu Agnieszka Radwanska

Tenis / Sorana Carstea se va duela marți cu Agnieszka Radwanska

Ştire online publicată Luni, 02 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Sorana Carstea (80 WTA) o va intalni, marti, pe Agnieszka Radwanska (3 WTA si cap de serie numarul unu) in turul doi al turneului de la Shenzhen (China). Tot marti vor mai juca Monica Niculescu (la simplu si la dublu), Raluca Olaru (dublu) si Simona Halep (dublu).Prima pe teren va intra Monica Niculescu (38 WTA - simplu) cu chinezoaica Qiag Wang (73 WTA). Partida este prima de pe arena centrala si va incepe la ora 05.00 (ora Romaniei).Dupa aceasta intalnire va urma meciul Johanna Konta - Vania King, apoi, nu inainte de ora 08.00, partida dintre Sorana Carstea, locul 80 WTA, si principala favorita a competitiei, poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA.La dublu, Monica Niculescu si Simona Halep vor intalni perechea rusa Natela Dzalamidze/ Veronika Kudermetova, iar Raluca Olaru si coechipiera ei, Olga Savciuk din Ucraina, vor evolua cu cuplul chinez Ying-Ying Duan/Qiang Wang, informeaza News.ro.Shenzhen: Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.