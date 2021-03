Tenis / Simona Halep, victoria cu numărul 400 în turneele WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a bifat victoria sa cu numărul 400 pe un tablou principal WTA: 3-6, 6-4, 6-0 cu Caroline Garcia (Franţa), în turul secund al turneului de la Miami, informează wtatennis.com.







„Sunt foarte fericită să aud asta. E impresionant că am câştigat atât de multe meciuri pe tablourile principale. Am mulţi ani în top şi când trec prin momente grele în timpul meciurilor ştiu ce am de făcut. Asta vine din aceste 400 de victorii”, a transmis Simona Halep, prin intermediul sursei citate.