Tenis / Simona Halep va juca accidentată la București

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep a recunoscut ca evolueaza in turneul de la Bucuresti desi nu a trecut inca peste accidentarea suferita la Wimbledon.Dupa ce managerul ei, Virginia Ruzici, a dezvaluit ca entorsa de la Londra inca ii da batai de cap, iar Ilie Nastase i-a transmis ca ar fi fost mai bine sa nu joace pe zgura de la Arenele BNR, Simona a admis, in sfarsit, ca are probleme medicale, scrie ziare.com."Glezna este inca afectata, dar, dupa cum s-a vazut, nu ma deranjeaza foarte tare. Nu am dureri mari, este o mica problema la glezna, atat", a declarat Halep.Ea a precizat ca va lua o pauza dupa turneul de la Bucuresti, pentru a-si reveni complet inainte de a traversa oceanul pentru a juca pe terenurile de hard din Statele Unite."Ma voi recupera dupa ce se va incheia acest turneu. Voi lua o pauza si imi voi reveni inainte de a pleca in America."