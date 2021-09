Tenis / Simona Halep se reapropie de Top 10 WTA. Pune presiune pe Kvitova!

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep ocupă, săptămâna aceasta, locul 11 în clasamentul WTA, ierarhiei dată publicităţii luni, 13 septembrie, după încheierea US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.Eliminată în optimi la US Open de ucraineanca Elina Svitolina, Simona Halep este, faţă de topul precedent, în urcare de două poziţii, doar nouă puncte despărţind-o de ocupanta locului 10, cehoaica Petra Kvitova.1. Ashleigh Barty (Australia) 10.075 puncte2. Arina Sabalenka (Belarus) 7.7203. Karolina Pliskova (Cehia) 5.3154. Elina Svitolina (Ucraina) 4.8605. Naomi Osaka (Japonia) 4.796România mare are două jucătoare în Top 100 WTA: Sorana Cîrstea - locul 40 (-1) şi Irina Begu - locul 54 (+9).Gabriela Ruse este pe 101, fiind la doar 12 puncte de accederea în prima sută, Ana Bogdan pe 108, Irina Bara pe 118), în timp ce Patricia Ţig a coborât peste 50 de poziţii şi se află acum pe 147.Britanica Emma Răducanu, al cărei tată este român, a realizat un salt uriaş de 127 de locuri, până pe 23, după ce a câştigat, la doar 18 ani, primul său titlu de Grand Slam, venind din calificări.Bianca Andreescu, campioană la US Open în 2019, a coborât pe locul 20.La dublu, Raluca Olaru a urcat un loc şi este acum pe 33, iar Monica Niculescu şi Irina Begu au reuşit salturi mai impresionante. Niculescu este pe 42 (+18), iar Begu pe 62 (+12).Foto: Facebook / Simona Halep