Tenis / Simona Halep se menține pe locul 5 în clasamentul WTA

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Românca Simona Halep se menține pe locul 5 în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicității luni, însă are un avans de numai 160 de puncte de următoarea clasată, Carla Suarez Navarro (Spania).Simona a pierdut teren după ce s-a oprit în sferturile turneului de la Indian Wells, nereușind să își apere titlul câștigat anul trecut la competiția californiană.Halep se află la peste 800 de puncte de jucătoarea de pe locul patru, Garbine Muguruza, o altă reprezentantă a Spaniei.Lider este în continuare americanca Serena Williams, cu un avans mare față de Agnieszka Radwanska, poloneza urcând un loc, în timp ce locul al treilea este ocupat de germanca Angelique Kerber.Victoria Azarenka a reușit un salt de șapte poziții după victoria de la Indian Wells și a ajuns acum pe locul 8. Maria Șarapova, suspendată provizoriu pentru dopaj, a ieșit din ''top ten'', fiind acum pe locul 11.Monica Niculescu este a doua româncă din ierarhie, pe locul 33, o poziție mai sus față de acum două săptămâni, Irina Begu staționează pe locul 35, Alexandra Dulgheru a urcat două trepte și este pe 91.Clasamentul WTA la simplu1 (1). Serena Williams (SUA) 9.505 puncte2 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.7753 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.7004 (4). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.7765 (5). Simona Halep 3.9606 (6). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.8007 (9). Petra Kvitova (Cehia) 3.6988 (15). Victoria Azarenka (Belarus) 3.5959 (10). Roberta Vinci (Italia) 3.54010 (8). Belinda Bencic (Elveția) 3.450.............................................................33 (34). Monica Niculescu 1.41035 (35). Irina Begu 1.35591 (93). Alexandra Dulgheru 730112 (112). Andreea Mitu 588129 (130). Patricia Țig 448147 (148). Sorana Cîrstea 381155 (156). Ana Bogdan 368203 (204). Mihaela Buzărnescu 248226 (219). Cristina Dinu 219233 (233). Alexandra Cadanțu 209 etc.Clasamentul WTA la dublu1 (1). Martina Hingis (Elveția) 12.395 puncte1 (1). Sania Mirza (India) 12.3953 (7). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.2004 (3). Iaroslava Șvedova (Rusia) 6.1805 (4). Casey Dellacqua (Australia) 5.6776 (5). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.3607 (6). Hao-Ching Chan (Taiwan) 5.3358 (9). Lucie Safarova (Cehia) 4.8659 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.82010 (8). Elena Vesnina (Rusia) 4.725.........................................................32 (31). Monica Niculescu 2.21538 (38). Irina Begu 2.03048 (46). Raluca Olaru 1.530 etc.Clasamentul WTA Road to Singapore1 (1). Angelique Kerber (Germania) 2.3712 (4). Serena Williams (SUA) 1.9503 (5). Victoria Azarenka (Belarus) 1.9304 (3). Agnieszka Radwanska (Polonia) 1.8005 (2). Carla Suarez Navarro (Spania) 1.5176 96). Roberta Vinci (Italia) 1.0137 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 9928 (8). Belinda Bencic (Elveția) 8529 (12). Barbora Strycova (Cehia) 75710 (9). Shuai Zhang (China) 755....................................................35 (81). Simona Halep 41248 (52). Monica Niculescu 35588 (72). Sorana Cîrstea 209 etc.