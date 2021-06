Tenis / Simona Halep s-a retras din turneul de la Wimbledon

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a anunţat, vineri, 25 iunie, că nu va juca la ediţia de anul acesta a Wimbledonului, al treilea turneu de Grand Slam.„Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a refăcut complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să încerc din nou pentru anul următor.Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul”, a transmis Simona Halep.Constănţeanca a juca, ultima oară, în turneul de la Roma, la începutul lunii mai, unde a abandonat, după ce a suferit o ruptură musculară.Foto: Facebook / Simona Halep