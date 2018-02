Tenis / Simona Halep s-a retras de la Doha

Sâmbătă, 17 Februarie 2018. Cuget Liber Online.

Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, în urma accidentării suferite în meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finală.Halep, care a anunțat că nu va participa nici la turneul de la Dubai, de săptămâna viitoare, pentru care primise un wildcard, a precizat că s-a retras din competiție din cauza accidentării de la picior."Sunt surprinsă că am putut juca trei meciuri și că le-am câștigat. Am simțit durerea în fiecare zi și nu a fost ușor să mă descurc. Nu am avut destul timp să mă recuperez înaintea acestui turneu, dar azi a fost prea mult și am decis să mă opresc'', a declarat Halep într-o conferință de presă la Doha."Cu siguranță până la Indian Wells nu voi mai juca. Voi decide chiar înainte de turneu dacă voi putea să joc'', a subliniat Halep.