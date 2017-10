Tenis / Simona HALEP s-a calificat în turul trei la US Open

Ştire online publicată Joi, 28 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Simona Halep, a doua favorită la US Open, s-a calificat, seara trecută, în turul trei al competiției, după ce a trecut de slovaca Jana Cepelova, locul 65 WTA, cu scorul de 6-2, 6-1.Simona va juca în manșa a treia cu învingătoarea din meciul Mirjana Lucici-Baroni (Croația), locul 121 WTA - Shahar Peer (Israel), locul 155 WTA. Jucătoarea croată, în vârstă de 32 de ani, venită din calificări, a produs una dintre surprizele primului tur, eliminând-o pe spaniola Garbine Muguruza, locul 26 și cap de serie numărul 25.Calificarea în turul trei la US Open este recompensată cu 105.090 de dolari și 130 de puncte WTA, potrivit Mediafax.ro.La ediția trecută a US Open, Halep a atins faza optimilor de finală, cea mai bună performanță din carieră la Flushing Meadows, fiind eliminată de italianca Flavia Pennetta, cu scorul de 6-2, 7-6 (3). Sportiva din Constanța are de apărat 280 de puncte.