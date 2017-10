Tenis / Simona Halep S-A CALIFICAT în sferturile de la US Open

Luni, 05 Septembrie 2016.

Simona Halep, locul 5 WTA și cap de serie numărul 5, s-a calificat a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale US Open, după ce a învins-o, astăzi, cu scorul de 6-2, 7-5, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 12 WTA și cap de serie numărul 11.În faza următoare, Halep va evolua cu învingătoarea dintre americanca Serena Williams, locul 1 WTA, și Iaroslava Șvedova din Kazahstan, locul 52 WTA, a treia partidă de pe terenul central, Arthur Ashe Stadium, după un meci masculin (încheiat deja) și după unul feminin.Posibila partidă a Simonei Halep cu Serena Williams ar fi cea de-a noua confruntare între cele două jucătoare. Williams conduce detașat, scor 7-1, în meciurile directe, cu victorii obținute în ultimele patru partide. Ultimul meci, singurul din acest an, a avut loc în martie, în sferturi la Indian Wells, iar liderul WTA a câștigat cu 6-4, 6-3.Calificarea în sferturi este recompensată la US Open cu un premiu de 450.000 de dolari și cu 430 de puncte WTA.La ediția trecută a US Open, Halep a atins faza semifinalelor.