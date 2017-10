Tenis / Simona Halep s-a calificat în optimile turneului US Open

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a reușit o calificare dificilă în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o, sâmbătă, la New York, pe unguroaica Timea Babos, cu 6-1, 2-6, 6-4, în turul al treilea.Halep, numărul cinci mondial, a obținut victoria la capătul unui meci care a durat două ore și 7 minute și pe care a părut că îl scapă din mână la un moment dat.Simona Halep, semifinalistă anul trecut la Flushing Meadows, a avut un prim set excelent, adjudecat cu 6-1 în doar 24 de minute, după ce a condus cu 4-0.Românca a început bine și setul secund, câștigând primul ghem, pe serviciul său, dar apoi Babos a jucat din ce în ce mai bine și a reușit să egaleze, iar apoi să treacă la conducere în urma unui break la zero (2-1). Halep a revenit imediat și a făcut rebreak, dar ceva s-a rupt în jocul său, Babos a prins din ce în ce mai multă încredere și a făcut punct după punct, adjudecându-și setul cu un sec 6-2.Babos a continuat momentul bun și în debutul setului decisiv, când a condus cu 2-0 (șase ghemuri consecutive pentru unguroaică). Simona a început să își revină, și-a făcut serviciul (1-2), deși Babos a rămas la cârmă. Timea Babos a condus cu 3-1, însă Simona a jucat toate mingile, a redus diferența (2-3), iar apoi a reușit un break vital (3-3), după ce a salvat in extremis două mingi grele. Halep a preluat conducerea cu 4-3 și a irosit trei mingi de 5-3, dar Babos a egalat, 4-4. A fost rândul jucătoarei maghiare să aibă două șanse de break, dar Halep a rezistat extraordinar și a reușit să își fructifice serviciul, 5-4. Babos a simțit apăsarea momentului decisiv și, deși a condus cu 40-15, a permis Simonei să revină și să câștige, după o dublă greșeală a maghiarei.Halep nu a reușit în acest meci niciun as, dar nu a făcut nicio dublă greșeală, a comis 35 de erori neforțate și a avut 16 lovituri direct câștigătoare. Babos a avut 5 ași, 3 duble greșeli, 25 ''winners'' și 45 de erori neforțate.Halep (24 ani) o mai învinsese pe Babos (23 ani, 34 WTA) de două până acum, în 2013, în sferturi la Budapesta, cu 7-5, 6-1, și în 2015 în optimi la Guangzhou, cu 6-4, 6-0. Babos are în palmares o victorie în fața Simonei, în 2014, în Fed Cup, cu 1-6, 7-5, 6-3.Simona Halep și-a asigurat 235.000 de dolari și 240 de puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro (28 ani, 12 WTA), care a dispus de rusoaica Elena Vesnina cu 6-4, 6-3.Halep și jucătoarea spaniolă s-au înfruntat de zece ori până acum în circuitul feminin, scorul fiind egal, 5-5. Iberica a obținut ultima victorie, anul trecut, în semifinale la Roma, cu 2-6, 6-3, 7-5, după trei victorii la rând ale româncei în duelurile directe (fără a lua în calcul neprezentarea din 2014, în optimi, la Roma).